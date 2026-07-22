به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه هماندیشی برگزاری همایش ملی و بینالمللی فرش دستباف امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور احمد حمزهزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی، بهنام رحیمزاده معاون صنایعدستی مدیرکل، مرتضی آبدار مسئول و سعید رونقیان مشاور عالی دبیرخانه «تبریز، شهر جهانی فرش دستباف» در محل دبیرخانه فرش برگزار و چارچوبهای اجرایی، علمی و محتوایی این رویداد
بررسی شد.
در این نشست سیاستهای ابلاغی وزارت میراثفرهنگی برای برگزاری همایش ملی و بینالمللی فرش دستباف تشریح و در ادامه مقرر شد این رویداد با مشارکت دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، بهویژه صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرش دستباف، اواخر سال جاری به میزبانی تبریز برگزار شود.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، دبیرخانه «تبریز، شهر جهانی فرش دستباف» مسئولیت هماهنگی و راهبری همایش را برعهده خواهد داشت و فرآیند برنامهریزی با مشارکت دستگاههای اجرایی، مراکز علمی، تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی دنبال میشود.
همچنین تشکیل کمیتههای تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی، اقتصادی و بازرگانی، فرهنگی و اجتماعی، تشریفات و اجرایی، دیپلماسی خارجی، امنیت و حفاظت، رسانه، مطبوعات و مستندسازی در دستور کار قرار گرفت تا برنامهریزی و اجرای همایش با تقسیم کار تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای همکار انجام شود.
احمد حمزهزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در این نشست با تأکید بر ضرورت برگزاری این همایش گفت: جامعه فرش امروز بیش از هر زمان دیگری به بستری برای طرح مسائل تخصصی، همافزایی میان فعالان این حوزه و ارائه راهکارهای عملیاتی نیاز دارد و برگزاری این همایش میتواند زمینه شکلگیری چنین ظرفیتی را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز در هنر- صنعت فرش کشور افزود: تبریز خاستگاه فرش دستباف ایران و یکی از شناختهشدهترین مکاتب قالیبافی جهان است و این پیشینه، مسئولیت ما را در صیانت، معرفی و بازنمایی این میراث ارزشمند دوچندان میکند. بر همین اساس، همایش پیشرو باید متناسب با جایگاه جهانی فرش تبریز، با رویکردی علمی، تخصصی و مبتنی بر نیازهای امروز این هنر-صنعت برگزار شود.
او افزود: انتظار میرود خروجی این همایش به مجموعهای از پیشنهادهای اجرایی برای ارتقای زنجیره تولید، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی، تقویت پژوهشهای کاربردی، انتقال دانش بومی و معرفی ظرفیتهای فرش دستباف ایران در عرصه بینالمللی منجر شود و صرفاً به ارائه مقالات و برگزاری نشستهای تخصصی محدود نماند.
مرتضی آبدار، مسئول دبیرخانه «تبریز، شهر جهانی فرش دستباف» نیز با قدردانی از حمایتهای مدیرکل میراثفرهنگی استان در تقویت جایگاه دبیرخانه گفت: برنامهریزی برای این همایش بر پایه یک نقشه راه اجرایی و با مشارکت مجموعههای تخصصی حوزه فرش انجام خواهد شد تا تمامی بخشهای اثرگذار در فرآیند برگزاری آن نقشآفرین باشند.
مسئول دبیرخانه «تبریز، شهر جهانی فرش دستباف» افزود: تلاش خواهیم کرد همایش ملی و بینالمللی فرش دستباف با حفظ شأن و جایگاه تاریخی تبریز برگزار شود و نتایج آن به تدوین برنامههای عملیاتی، ایجاد پیوند میان حوزه پژوهش و بازار، توسعه تعاملات بینالمللی و ارائه راهکارهای اجرایی برای تقویت اقتصاد فرش دستباف منتهی شود؛ چراکه اثربخشی این رویداد، مهمترین شاخص موفقیت آن خواهد بود.
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