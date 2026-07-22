به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجید ارجونی مدیرکل راهآهن استان قم، از راهاندازی آزمایشی نخستین قطار مسافری قم - تبریز و بالعکس از مردادماه سال جاری خبر داد.
مدیرکل راهآهن استان قم در این زمینه اظهار کرد: با توجه به تقاضای بالای سفر میان استانهای قم و آذربایجان شرقی و نیاز مردم به برقراری یک مسیر مستقیم ریلی، از اوایل مردادماه امسال نخستین قطار مسافری قم - تبریز و بالعکس به صورت آزمایشی به شبکه حملونقل ریلی استان اضافه میشود تا گام مهمی در توسعه خدمات مسافری این ادارهکل برداشته شود.
ارجونی ادامه داد: این قطار در مرحله نخست، هفتهای یک رام به صورت رفت و برگشت خواهد بود و با سالنهای چهار تخته چهارستاره رجا در قالب قطارهای سبز نوین و سریر در این مسیر تردد میکند.
او تأکید کرد: استمرار ارائه این خدمت منوط به استقبال مسافران است و در صورت عدم استقبال، این قطار از برنامه حرکت راهآهن خارج خواهد شد.
مدیرکل راهآهن قم با اشاره به مسیر حرکت این قطار تصریح کرد: قطار مذکور در ایستگاههای قم، تهران، کرج، قزوین، زنجان، میانه، مراغه و تبریز توقف خواهد داشت و شهروندان میتوانند از این ظرفیت برای سفر به این شهرها نیز استفاده کنند.
ارجونی افزود: راهاندازی این قطار به صورت آزمایشی، بخشی از برنامه توسعه خدمات مسافری راهآهن قم و پاسخی به مطالبات مردمی است، در صورت استقبال مناسب مسافران، تعداد سیرهای این قطار افزایش خواهد یافت.
گفتنی است، راهآهن استان قم بیش از ۵۴۰ کیلومتر خط اصلی، ۶۳ کیلومتر خطوط فرعی دارد و متشکل از ۱۸ ایستگاه است.
اتصال و ارتباط با خطوط راهآهن اصفهان، اراک و محور جدید و قدیم تهران، ورود و خروج بیش از ۸ هزار مسافر در روز، ورود و خروج بیش از ۳۲ هزار واگن باری در ماه، ورود و خروج روزانه ۴۸ رام قطار مسافری و ۹۰۰ رام قطار باری و واقعشدن در مرکز راهگذر (کریدور) شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از ویژگیهای راهآهن قم است.
قرار داشتن ایستگاه راهآهن در مرکز شهر قم در فاصله نزدیک به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و عبور خط راهآهن از داخل شهر و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در راستای توسعه خدمات شهری از دیگر ویژگیهای راهآهن قم است.
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