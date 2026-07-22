به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم بازدید کرد.

در این بازدید که با هدف ارزیابی روند پیشرفت این موزه انجام شد، بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، گزارشی از عملیات اجرایی، استانداردهای حفاظتی و چیدمان محتوایی این موزه ارائه کرد.

احمدی فارسانی، با اشاره به قدمت بیش از ۷ هزار سال قم، ضمن اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان قم در حوزه میراث‌فرهنگی، بر ضرورت تسریع در تکمیل این موزه تأکید کرد.

او با بیان اهمیت موزه‌ها در معرفی فرهنگ، هویت و تمدن به مردم خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این موزه، زمینه مناسبی برای نمایش آثار ارزشمند تاریخی، معرفی پیشینه ۷ ‌هزار ساله قم و انتقال میراث‌فرهنگی آن به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

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