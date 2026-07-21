بهگزارش خبرنگار میراثآریا، اکبر بهنامجو استاندار قم در ادامه سفرهای کاری خود به تهران و در ادامه روند پیگیریهای خود برای تکمیل طرح فرودگاه قم، با حضور در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور، روند طراحی ترمینال و هماهنگیهای اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داد.
استاندار قم، به همراه علیرضا ماندی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و رئیس پروژه فرودگاه قم، با حضور در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور، جلسهای را با معاون عملیات و جمعی از مدیران این شرکت برگزار کرد.
در این نشست، موضوع پیگیری امور طراحی ترمینال فرودگاه قم و هماهنگیهای لازم برای اجرای طرح مذکور، با حضور مشاور طرح از شرکت مهندسین مشاور ایمنراه مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این جلسه، ضمن بررسی نقشهها و جزئیات طراحی داخلی ترمینال، بر تسریع در جمعبندی نهایی طرح تأکید و مقرر شد؛ طراحی ترمینال در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و برای ورود به مراحل بعدی آماده شود.
بر اساس این گزارش، پس از نهایی شدن طراحی، فرآیند برآورد هزینهها و آغاز عملیات اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت و پیشبینی میشود، عملیات اجرایی ترمینال طی دو ماه آینده شروع شود.
همچنین با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، احتمال آغاز عملیات اجرایی این بخش از طرح در هفته دولت (اوایل شهریور امسال) وجود دارد.
در بخش دیگری از این پیگیریها اعلام شد؛ عملیات زیرسازی باند فرودگاه قم تا پاییز امسال به اتمام خواهد رسید و عملیات آسفالتریزی باند نیز تا دو هفته آینده آغاز میشود.
گفتنی است، فرودگاه قم پس از بهرهبرداری، علاوه بر تسهیل سفرهای هوایی زائران و مسافران، زمینه را برای رشد گردشگری و تجارت در استان فراهم خواهد کرد.
این فرودگاه قرار است که تا دو سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیرد.
منطقه نمونه گردشگری طرلاب نیز در محور مواصلاتی قم به سلفچگان واقع شده و در مجاورت فرودگاه بینالمللی قم که در حال ساخت است، قرار دارد.
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