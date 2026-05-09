به گزارش خبرنگار میراثآریا، اکبر بهنامجو روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری دومین جشنواره ریواس در منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت و افتتاح گازرسانی به این منطقه در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل فرودگاه قم اظهار کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری استان قم شتاب میگیرد.
استاندار قم با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری این استان و میزبانی سالانه حدود ۲۵ میلیون زائر و مسافر داخلی و نزدیک به ۲.۵ میلیون گردشگر خارجی، از تأمین ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل فرودگاه قم خبر داد و بیان کرد: همزمان با این اقدام، برنامهریزی برای تسریع در تکمیل زیرساختهای مناطق نمونه گردشگری استان در دستور کار قرار گرفته است.
بهنامجو، فرودگاه قم را یکی از زیرساختهای حیاتی در مسیر توسعه گردشگری استان دانست و تصریح کرد: برای تکمیل باند و ترمینال فرودگاه قم، اعتباری معادل ۱۰ همت مورد نیاز است که با سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی، زمینه تخصیص این اعتبار فراهم شده است.
او ابراز امیدواری کرد: با تأمین منابع جدید، روند ساخت این طرح شتاب بیشتری بگیرد و فرودگاه قم تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار قم، تکمیل و پویاسازی مناطق گردشگری استان را از مهمترین راهکارهای افزایش ماندگاری مسافران و ارتقای سهم گردشگری در اقتصاد استان برشمرد و افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری و حملونقل از ضرورتهای اساسی برای بهرهبرداری هر چه بیشتر از این ظرفیت است.
بهنامجو با تأکید بر نقش سرمایهگذاران بومی در توسعه مناطق گردشگری استان گفت: بخش عمده سرمایهگذاران فعال در این مناطق را سرمایهگذاران محلی تشکیل میدهند که صرفاً با نگاه اقتصادی وارد این عرصه نشدهاند و مدیریت استان نیز تلاش دارد، با فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز، از فعالیت و حضور آنان حمایت کند.
او به بازدید بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از منطقههای نمونه گردشگری سلامت صبا و دشتبهشت اشاره و اضافه کرد: حضور ایشان فرصت مناسبی برای هماهنگی بیشتر در زمینه تکمیل زیرساختهای گردشگری، جذب منابع استانی و ملی و نیز پیگیری مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی فراهم کرده است.
استاندار قم با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز و یکپارچه در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: کمک به توسعه این بخش تنها از مسیر مدیریت منسجم و هماهنگ میان دستگاههای مرتبط امکانپذیر است.
بهنامجو با اشاره به عملکرد مدیریت جدید ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: این مجموعه توانسته است، با ارتباطی مؤثر و پایدار، سرمایهگذاران جدید را برای ورود به طرحهای گردشگری جذب کند، سرمایهگذارانی که به زودی عملیات اجرایی طرحهای تازه در قطبهای گردشگری قم را شروع خواهند کرد.
بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سفر به استان قم از مناطق نمونه گردشگری سلامت صبا و دشتبهشت در بخش خلجستان استان قم بازدید کرد.
منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت در بخش خلجستان استان قم در ۸۰ کیلومتری شهر قم، ۶۰ کیلومتری ساوه، ۲۰ کیلومتری تفرش (استان مرکزی)؛ در منطقه کوهستانی و خوش آبوهوا در ارتفاع ۲هزار متری از سطح دریا واقع شده و یک تنفسگاه بسیار خوب، با داشتن آبوهوای دلپذیر و چشمههای آب معدنی محلی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و دارای واحدهای اقامتی، رستوران، دریاچه و ... است.
بخش خلجستان با وسعت یکهزار و ۱۰۰ کیلومترمربع در غرب و شمال غرب استان قم قرار دارد، این بخش دارای ۲ شهر دستجرد و قاهان است.
استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.
