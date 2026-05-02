تکریم معلمان در غرفه آموزش و پرورش موکب «جان من، ایران من» قم

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در ابتدای این برنامه، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم شامگاه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در غرفه علمی رفع اشکالات درسی موکب «جان من، ایران من»، زنگ «سپاس معلم» را در این غرفه به صدا درآورد.

روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ محمدجواد محمدی‌سعید، مدیرکل آموزش ‌و پرورش و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم؛ با حضور در این غرفه از معلمان بسیجی و جهادی استان قم قدردانی و سپاسگزاری کردند و روز معلم را به آنان تبریک گفتند.

مسئولان استان قم در این بازدید ضمن تبریک روز معلم، یاد و خاطره معلمان و دانش‌آموزان شهید به ‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند و برای معلمان کشور آرزوی توفیقات روزافزون کردند.

بر اساس این گزارش، غرفه علمی رفع اشکالات درسی در موکب «جان من، ایران من» توسط اداره کل آموزش و پرورش استان قم و به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه شهر میناب (استان هرمزگان) راه‌اندازی شده است و معلمان بسیجی و جهادی هر شب با حضور در آن به رفع اشکالات درسی دانش‌آموزان می‌پردازند.

اداره‌کل آموزش ‌و پرورش استان قم از ابتدای فعالیت موکب «جان من، ایران من» در این موکب، دکور مدرسه شجره طیبه میناب شامل نیمکت‌های دانش‌آموزی و تصاویر شهدای این مدرسه را طراحی و بازسازی کرده و در کنار آن بخش‌های جانبی همچون غرفه نقاشی و بخش «پیام خود را روی موشک بنویس» برای دانش‌آموزان تدارک دید که با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه بوده است.

موکب «جان من، ایران من» هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۴ برای بازدید عموم دائر است و علاقه‌مندان می‌توانند از غرفه‌های گوناگون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، فرهنگی، علمی و هنری این موکب واقع در قم، بلوار شهید صدوقی (زنبیل‌آباد)، نبش کوچه ۳۵ بازدید کنند.

۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت آیت‌الله مرتضی مطهری به دست عوامل گروهک فرقان، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به نام روز معلم نامگذاری شده و ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت هفته معلم است. مزار شهید استاد مطهری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در شهر قم قرار دارد.

انتهای پیام/