به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز ندایی روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سفر به استان قم از مناطق نمونه گردشگری سلامت صبا و دشتبهشت در بخش خلجستان استان قم بازدید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین در این سفر در دومین جشنواره ریواس در منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت و افتتاح گازرسانی به این منطقه شرکت کرد.
بر اساس این گزارش، طرح گازرسانی به منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت به طول ۸.۵ کیلومتر، با ظرفیت ۲۳۰۰ مترمعکب و با هزینه ١٢٠ میلیارد ریال از محل اعتبارات زیرساخت مناطق نمونه گردشگری استان قم تأمین شده است، با حضور معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به بهرهبرداری رسید.
آیین جشنواره ریواس اردیبهشتماه هر سال در منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت برگزار میشود و علاقهمندان به طبیعت ضمن حضور در این مراسم، به برداشت گیاه ریواس از کوههای اطراف این منطقه میپردازند. جشنواره ریواس به منظور معرفی فرهنگ و آداب و رسوم این منطقه و خواص این گیاهخودرو برگزار میشود. گیاه ریواس دارای خواص گوناگونی است.
منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت نیز در بخش خلجستان استان قم در ۸۰ کیلومتری شهر قم، ۶۰ کیلومتری ساوه، ۲۰ کیلومتری تفرش (استان مرکزی)؛ در منطقه کوهستانی و خوش آبوهوا در ارتفاع ۲ هزار متری از سطح دریا واقع شده و یک تنفسگاه بسیار خوب، با داشتن آبوهوای دلپذیر و چشمههای آب معدنی محلی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و دارای واحدهای اقامتی، رستوران، دریاچه و ... است.
بازدید از منطقه نمونه گردشگری سلامت صبا
معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ همچنین از منطقه نمونه گردشگری سلامت صبا در شهر دستجرد بازدید و در خصوص ایجاد سرویسهای بهداشتی و همچنین تسهیلات ساخت و تکمیل پروژه دستورات لازم را صادر کرد.
منطقه نمونه گردشگری سلامت صبا در سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی افتتاح شد که در ۶۰ کیلومتری شهر قم و در شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان قرار دارد و دارای واحدهای اقامتی، رستوران، دریاچه و ... است و نشانی تارنمای (سایت) آن http://www.dehkadesaba.com است.
بخش خلجستان با وسعت یکهزار و ۱۰۰ کیلومترمربع در غرب و شمال غرب استان قم قرار دارد، این بخش دارای ۲ شهر دستجرد و قاهان است.
بازدید از زمین محل ساخت موزه قم
همچنین معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ در این سفر از زمین اخذ شده از شهرداری قم به منظور ساخت موزه قم، مخزن امن اشیاء و ساختمان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در بلوار پیامبر اعظم(ص) بازدید کرد.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این بازدیدها، معاون وزیر میراثفرهنگی را همراهی میکرد و گزارشی از مناطق نمونه گردشگری استان قم و برنامهها و فعالیتهای این ادارهکل از جمله برگزاری موکب «جان من، ایران من» ارائه داد.
استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.
