موکب «جان من، ایران من» قم یک اقدام خلاقانه است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فاطمه حیدری روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با دهه کرامت در نشست صمیمانه کارمندان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم با عاطفه مروی مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در امور زنان و خانواده و نیز آیین معارفه مشاور جدید مدیرکل در امور بانوان در سالن جلسات این ادارهکل اظهار کرد: موکب «جان من، ایران من» در بلوار شهید صدوقی (زنبیلآباد) شهر قم، یک اقدام خلاقانه بوده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به این که در این موکب شاهد تلفیق صنایعدستی و ابزار کودک هستیم، بیان کرد: این اتفاق سبب شده است که خانوادهها بتوانند انرژی کودک را در مسیر راهپیمایی حفظ کنند.
حیدری با بیان این که لازم است تا زحمات تمام همکاران در مواکب این ایام دیده شود، اضافه کرد: برنامههای متنوعی که برای زنان و دختران در استان قم رقم میخورد، باید با مشارکت مشاوران امور بانوان دستگاهها باشد.
او با اشاره به این که قم یک شهر ویژه است، خاطرنشان کرد: قم دخترانهترین شهر دنیا است؛ چرا که تمام شهر حول محور حرم مطهر یک دختر خانم شکل گرفته است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با بیان این که باید در معرفی زندگینامه حضرت فاطمه معصومه(س) بیشتر تلاش کنیم، تصریح کرد: امروز دختران ما به دنبال الگو هستند و با معرفی جایگاه حضرت معصومه(س) میتوانیم بهترین الگو را در اختیار دخترانمان قرار دهیم.
حیدری با اشاره به برنامههای روز ملی دختر در استان قم یادآور شد: این تجربه، یک تجربه موفق در استان قم بود که میتوانیم با بهرهگیری از آن، اتفاقات متعددی را رقم بزنیم.
او با بیان این که میتوان میان دختران فعال در حوزه میراثفرهنگی یک جشنواره برگزار کنیم، اظهار کرد: میتوانیم داستان موفقیت دخترانمان را به یک روایت تبدیل کنیم و به گوش جهانیان برسانیم.
در پایان این نشست با حضور مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در امور زنان و خانواده؛ از خدمات سعیده طهوری در سمت مشاور امور بانوان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم تقدیر و تشکر و صدیقه احمدی به عنوان مشاور جدید مدیرکل در امور بانوان معرفی شد.
این جلسه با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار شد. عمار کاوسی معاون میراثفرهنگی، مهدی نصر اصفهانی معاون گردشگری و سرمایهگذاری، علیاصغر نجفپور معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی و مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در جلسه مذکور حضور داشتند.
دهه کرامت از اول ذیالقعده همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه(س) آغاز میشود و تا ۱۱ ذیالقعده سالروز تولد امام رضا(ع) ادامه دارد و همچنین ششم ذیالقعده روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ(ع) است. امسال دهه کرامت، مصادف با ۳۰ فروردین تا ۹ اردیبهشتماه است و نخستین روز از ماه ذیالقعده، سالروز تولد حضرت فاطمه معصومه(س) روز دختر نامیده شده است.
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در ۵ دی سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی به شماره ۱۲۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
