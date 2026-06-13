خانه تاریخی آرازی پس از مرمت و احیا به چرخه گردشگری قزوین اضافه شد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در آیین بهرهبرداری از خانه تاریخی آرازی بهعنوان واحد پذیرایی سنتی گفت: این بنای تاریخی که از طریق مزایده صندوق توسعه و احیای کشور به بخش خصوصی واگذار شده است، پس از انجام عملیات مرمت و احیا طی ۲ سال با حجم سرمایهگذاری حدود ۱۴۰ میلیارد ریال به چرخه گردشگری استان قزوین اضافه شده است.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی استان افزود: خانه تاریخی آرازی یکی از بناهای ارزشمند تاریخی مربوط به دوره اواخر قاجار و پهلوی در قزوین است که با مشارکت بخش خصوصی و حمایت صندوق توسعه و احیای کشور، پس از مرمت و باززندهسازی، کاربری جدیدی متناسب با ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی استان یافته است.
مهدوی خاطر نشان کرد: این پروژه علاوه بر حفظ و صیانت از میراث ارزشمند تاریخی فرهنگی استان، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر را نیز فراهم کرده است و گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای گردشگری و رونق اقتصادی استان بهشمار میرود.
او افزود: صندوق توسعه و احیا در استان قزوین پروژههای شاخص دیگری را نیز دردست بهرهبرداری و مرمت دارد که از جمله آنها میتوان به کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه، حمام تنکابنی، خانه بهروزی، خانه یزدی اشاره و گراندهتل اشاره کرد.
مهدوی اظهار کرد: این پروژهها در راستای سیاستهای احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و با هدف توسعه گردشگری استان اجرا شدهاند.
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