بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در این دیدار که روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد بر اهمیت ثبت جهانی قلعههای الموت بهعنوان دستاوردی ارزشمند برای استان قزوین و کشور و همچنین لزوم همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی در صیانت از این میراث جهانی تأکید شد.
همچنین همکاری مشترک دو دستگاه در زمینه حفاظت از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه الموت، توسعه گردشگری مسئولانه و پایدار، ارتقای فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی و بهرهگیری از فرصتهای ایجادشده پس از ثبت جهانی این آثار مورد بررسی قرار گرفت.
این دیدار در راستای تقویت تعاملات بینبخشی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای حفاظت از میراث جهانی، محیطزیست و توسعه پایدار استان برگزار شد.
انتهای پیام/
نظر شما