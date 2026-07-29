به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این دیدار که روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد بر اهمیت ثبت جهانی قلعه‌های الموت به‌عنوان دستاوردی ارزشمند برای استان قزوین و کشور و همچنین لزوم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در صیانت از این میراث جهانی تأکید شد.

همچنین همکاری مشترک دو دستگاه در زمینه حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه الموت، توسعه گردشگری مسئولانه و پایدار، ارتقای فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی و بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده پس از ثبت جهانی این آثار مورد بررسی قرار گرفت.

این دیدار در راستای تقویت تعاملات بین‌بخشی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از میراث جهانی، محیط‌زیست و توسعه پایدار استان برگزار شد.

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