۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷

ثبت جهانی قلعه‌های الموت، محور دیدار مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین با سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی

ثبت جهانی قلعه‌های الموت، محور دیدار مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین با سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی

به‌مناسبت ثبت جهانی قلعه‌های الموت، سید اسدالله هاشمی مدیرکل محیط‌زیست استان قزوین با حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با مریم مهدوی سرپرست این اداره‌کل دیدار و ثبت جهانی این اثر ارزشمند را تبریک گفت.

 به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این دیدار که روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد بر اهمیت ثبت جهانی قلعه‌های الموت به‌عنوان دستاوردی ارزشمند برای استان قزوین و کشور و همچنین لزوم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در صیانت از این میراث جهانی تأکید شد.

همچنین همکاری مشترک دو دستگاه در زمینه حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه الموت، توسعه گردشگری مسئولانه و پایدار، ارتقای فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی و بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده پس از ثبت جهانی این آثار مورد بررسی قرار گرفت.

این دیدار در راستای تقویت تعاملات بین‌بخشی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از میراث جهانی، محیط‌زیست و توسعه پایدار استان برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050700581
فرزانه فتحی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha