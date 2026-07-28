به گزارش خبرنگار میراثآریا، در راستای حفاظت، مرمت و احیای بافتهای تاریخی و توسعه زیرساختهای گردشگری، تفاهمنامه همکاری مشترکی میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی و شهرداری ماژان شهرستان خوسف روز دوشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مشارکتی دستگاههای اجرایی در حفاظت از میراثفرهنگی و اجرای پروژههای عمرانی منطبق با ضوابط میراثی، منعقد شده است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، عملیات مرمت، پیادهروسازی، کفسازی، جدارهسازی و ساماندهی بخشی از بافت تاریخی شهر ماژان، بهویژه مسیر بازار تاریخی و محدوده ارگ شیبانی، با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی و شهرداری ماژان اجرا خواهد شد.
همچنین مقرر شد نظارت بر اجرای این پروژهها بهصورت مشترک توسط کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی و واحد فنی و عمرانی شهرداری ماژان انجام شود تا ضمن ارتقای کیفیت اجرای طرح، اصالت تاریخی، هویت معماری و ارزشهای فرهنگی این محدوده نیز حفظ شود.
اجرای طرحهای مشارکتی با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، یکی از رویکردهای مهم ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در حفاظت و احیای آثار تاریخی به شمار میرود و میتواند ضمن کاهش هزینههای اجرایی، زمینه تسریع در مرمت بناها، ارتقای زیرساختهای گردشگری و افزایش حضور گردشگران در مناطق تاریخی را فراهم کند.
بافت تاریخی ماژان به شماره ۳۳۵۸۰ و در ۲۰ دیماه ۱۴۰۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از ارزشمندترین بافتهای تاریخی خراسان جنوبی محسوب میشود. اجرای این تفاهمنامه، گامی مؤثر در حفاظت از این میراث ارزشمند و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهر ماژان خواهد بود.
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