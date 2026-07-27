به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در دوره‌های آموزشی «توبافی» که هر کدام شامل ۱۱۰ ساعت آموزش تخصصی بود، ۱۸ هنرجو با اصول، فنون و شیوه‌های تولید پارچه‌های سنتی آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات اظهار کرد: این دوره‌ها با هدف توانمندسازی علاقه‌مندان و در دو بخش نظری و کارگاه‌های عملی برگزار شد و شرکت‌کنندگان آموزش‌های لازم را فراگرفته و برای ارزیابی نهایی آماده شدند.

او افزود: به تمامی هنرجویانی که بتوانند در آزمون‌های تئوری و عملی موفق به کسب حد نصاب نمره شوند، گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

عباس‌زاده در پایان بر اهمیت اقتصادی این دوره‌ها تأکید کرد و گفت: دریافت این گواهینامه، مسیر را برای هنرمندان برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال‌زایی و ورود به بازار کار صنایع‌دستی هموار می‌کند.

پارچه‌بافی سنتی که در خراسان جنوبی با نام «توبافی» شناخته می‌شود، از هنرهای کهن و اصیل ایرانی است. که به‌صورت دست‌باف و با تکیه بر مهارت بافنده انجام می‌شود. در این هنر، معمولاً مواد اولیه‌ای مثل نخ‌های پنبه‌ای، پشمی یا ابریشمی (بسته به نوع کار و منطقه) به کار می‌رود و با استفاده از دارهای بافندگی، تار و پود شکل نهایی پارچه را می‌سازند.

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