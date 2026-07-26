۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹

درختان کهنسال زیتون فسون برای تداوم حیات میراث طبیعی ۸۰۰ ساله خوسف هرس شدند

درختان کهنسال زیتون فسون برای تداوم حیات میراث طبیعی ۸۰۰ ساله خوسف هرس شدند

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، از انجام عملیات هرس درختان کهنسال زیتون روستای فسون با هدف حفظ، احیا و افزایش طول عمر این میراث طبیعی ارزشمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز یک‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: عملیات هرس این درختان با همکاری و تخصص باغبان باغ تاریخی و جهانی اکبریه بیرجند و با رعایت اصول فنی و کارشناسی انجام شد تا شرایط مناسب برای رشد، شادابی و تداوم حیات این درختان کهنسال فراهم شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: درختان کهنسال زیتون فسون که قدمتی حدود ۸۰۰ سال دارند، از ارزشمندترین آثار طبیعی شهرستان خوسف به شمار می‌روند و در روستای فسون، در فاصله ۵۵ کیلومتری محور خوسف– قلعه‌زری واقع شده‌اند. این درختان به دلیل ارزش تاریخی، طبیعی و زیست‌محیطی، همه‌ساله تحت عملیات هرس و مراقبت قرار می‌گیرند.

او تصریح کرد: علاوه بر هرس سالیانه، در صورت مشاهده هرگونه آسیب، آفت یا بیماری، موضوع با نظر کارشناسان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بررسی و اقدامات لازم برای حفظ سلامت و پایداری این درختان انجام می‌شود تا این میراث طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

صالحی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای عملیات هرس، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی نیز از محل بازدید کرد و ضمن بررسی روند اجرای عملیات، بر ضرورت حفاظت مستمر، پایش دوره‌ای و نگهداری اصولی از این اثر طبیعی ارزشمند تأکید کرد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف در پایان گفت: حفاظت از درختان کهنسال، به عنوان بخشی از میراث طبیعی و هویت تاریخی منطقه، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و مشارکت جوامع محلی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی با اجرای برنامه‌های مراقبتی، تلاش دارد زمینه ماندگاری این درختان ارزشمند را برای سالیان طولانی فراهم کند.

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کد خبر 1405050400212
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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