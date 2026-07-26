درختان کهنسال زیتون فسون برای تداوم حیات میراث طبیعی ۸۰۰ ساله خوسف هرس شدند

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز یک‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: عملیات هرس این درختان با همکاری و تخصص باغبان باغ تاریخی و جهانی اکبریه بیرجند و با رعایت اصول فنی و کارشناسی انجام شد تا شرایط مناسب برای رشد، شادابی و تداوم حیات این درختان کهنسال فراهم شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: درختان کهنسال زیتون فسون که قدمتی حدود ۸۰۰ سال دارند، از ارزشمندترین آثار طبیعی شهرستان خوسف به شمار می‌روند و در روستای فسون، در فاصله ۵۵ کیلومتری محور خوسف– قلعه‌زری واقع شده‌اند. این درختان به دلیل ارزش تاریخی، طبیعی و زیست‌محیطی، همه‌ساله تحت عملیات هرس و مراقبت قرار می‌گیرند.

او تصریح کرد: علاوه بر هرس سالیانه، در صورت مشاهده هرگونه آسیب، آفت یا بیماری، موضوع با نظر کارشناسان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بررسی و اقدامات لازم برای حفظ سلامت و پایداری این درختان انجام می‌شود تا این میراث طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

صالحی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای عملیات هرس، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی نیز از محل بازدید کرد و ضمن بررسی روند اجرای عملیات، بر ضرورت حفاظت مستمر، پایش دوره‌ای و نگهداری اصولی از این اثر طبیعی ارزشمند تأکید کرد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف در پایان گفت: حفاظت از درختان کهنسال، به عنوان بخشی از میراث طبیعی و هویت تاریخی منطقه، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و مشارکت جوامع محلی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی با اجرای برنامه‌های مراقبتی، تلاش دارد زمینه ماندگاری این درختان ارزشمند را برای سالیان طولانی فراهم کند.

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