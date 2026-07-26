بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیداحمد برآبادی روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، با فرماندار شهرستان فردوس دیدار و با ارائه گزارشی از اقدامات ادارهکل در سال ۱۴۰۴ در حوزههای حفاظت از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایعدستی، اظهار کرد: فردوس به دلیل برخورداری از آثار تاریخی شاخص، جاذبههای طبیعی متنوع و ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی، یکی از شهرستانهای راهبردی استان در حوزه گردشگری به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به ثبت جهانی قنات بلده، شهر تاریخی تون و محوطه تاریخی دق جزیره، این شهرستان را دارای پیشینهای غنی و تمدنی دیرینه دانست و افزود: وجود این ظرفیتها، جایگاه فردوس را به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری خراسان جنوبی تثبیت کرده است.
او با تأکید بر تنوع اقلیمی و ظرفیتهای منحصربهفرد شهرستان فردوس، تصریح کرد: گردشگری سلامت با محوریت آبدرمانی، گردشگری کویر، گردشگری مذهبی و صنایعدستی شاخص از مهمترین مزیتهای این شهرستان است و توسعه این ظرفیتها مستلزم تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساختهای گردشگری، مرمت بناهای تاریخی و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
برآبادی همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری را یکی از مهمترین موتورهای محرک رشد اقتصادی شهرستان دانست و بر ضرورت توجه ویژه به این بخش در برنامهریزیهای توسعهای تأکید کرد.
در این دیدار، مهدی استیری، فرماندار شهرستان فردوس نیز با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و گردشگری این شهرستان، بر حمایت از برنامههای توسعهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد.
فرماندار شهرستان فردوس از اختصاص اعتبارات استانی برای توسعه زیرساختهای گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: فرمانداری فردوس آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی، از طرحهای اولویتدار این حوزه حمایت کند.
او همچنین بر ضرورت تأمین اعتبارات ملی برای تکمیل ساختمان نجوم کویر پلند به عنوان یکی از پروژههای مهم گردشگری شهرستان تأکید کرد و خواستار تسریع در تأمین منابع مالی این پروژه شد.
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