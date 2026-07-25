مرمت منزل تاریخی قارنی در شهر قائن آغاز شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عباسزاده روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: در راستای حفاظت و احیای ابنیه تاریخی شهرستان، عملیات مرمت و بهسازی منزل تاریخی قارنی با تعامل و همکاری مشترک بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و اداره اوقاف و امور خیریه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات افزود: در این مرحله از عملیات مرمت، اجرای کاهگل دیوارهای داخلی حیاط با بهرهگیری از شیوههای سنتی و نیز آجرفرش کردن کف حیاط و اتاقهای مجموعه با هدف بازگرداندن اصالت معماری بنا در حال انجام بوده و بر اساس شرح خدمات ادامه دارد.
او این اقدامات را بخشی از برنامه های مرمتی و ساماندهی بناهای ارزشمند دانست و آن را زمینه ساز تقویت گردشگری، فرهنگی و ارتقای منظر تاریخی شهر عنوان کرد.
عباسزاده افزود: این طرح با هدف حفظ هویت فرهنگی و با نظارت کارشناسان فنی این اداره صورت میپذیرد و امید می رود با بهرهگیری از ظرفیتهای بینبخشی، روند مرمت آثار تاریخی با سرعت و کیفیت مطلوب تداوم یابد.
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