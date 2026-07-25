به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی صبح امروز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ در این دیدار با اشاره به وضعیت هتل سه‌ستاره قاین گفت: چندین بار با شرکت توسعه، مدیرکل گردشگری و برخی افراد مرتبط و مؤثر جلسات متعددی برگزار شده و دو نوبت نیز در تهران جلسه داشتیم تا بتوانیم مشکل این هتل را برطرف کنیم. علی‌رغم وجود موانع متعدد، روند پیگیری موضوع همچنان ادامه دارد و در مسیر پیشرفت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قاینی خطاب به فرماندار اظهار کرد: شما در خصوص سرمایه‌گذاری در بوذرجمهر، همراه و پیگیر بودی و خود من نیز در اداره کل اوقاف و امور خیریه حضور یافته و اعلام کرده‌ام که این منطقه می‌تواند فرصتی برای درآمدزایی این نهاد باشد؛ با این حال، به نظر می‌رسد از ظرفیت موجود به‌درستی استفاده نمی‌شود. ما تبیین‌های لازم را انجام داده‌ایم. اعلام کرده‌ایم تسهیلات نیز در دسترس است و پیشنهاد کرده‌ایم با شهرداری هماهنگ شوند تا رونق منطقه نقش‌آفرینی مؤثری در توسعه شهرستان داشته باشد.

او به موضوع ثبت جهانی مسجد جامع قاین اشاره کرد و گفت: امیدواریم در راستای ثبت جهانی مسجد جامع قاین به عنوان نخستین اثر شهرستان، اقدامات مؤثر و لازم انجام شود. حدود دو میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل اقدامات باقی‌مانده مرتبط با ثبت جهانی اختصاص یافته است. این موضوع از سوی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس، با رایزنی‌های مستمر با قائم‌مقام وزارتخانه، در حای پیگیری است تا این اثر با بالاترین امتیاز در ارزیابی‌های نهایی یونسکو قرار گیرد؛ لذا رفع هرگونه مانع در این مسیر اولویت نخست ماست

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در هر دوره تاریخی، سه مسجد برای ثبت جهانی نامزد می‌شوند و مسجد جامع قاین نیز به عنوان یکی از سه گزینه معرفی‌شده از سوی کشورمان مطرح است. در نهایت، یونسکو بر اساس ارزیابی‌های خود تصمیم‌گیری خواهد کرد که کدام اثر انتخاب شود؛ بنابراین لازم است هرگونه مانع احتمالی برطرف شود، زیرا ارزیاب یونسکو بر مبنای معیارهای ارزیابی، برتری‌های مسجد جامع قاین را در مقایسه با دو اثر دیگر خواهد سنجید.

یدالله غلام‌پور فرماندار شهرستان قاینات نیز در این نشست با اشاره به اهمیت حوزه گردشگری و صنایع‌دستی گفت: در حوزه گردشگری، هر میزان هزینه‌کرد صرفاً جنبه خدماتی ندارد و دارای بُعد انتفاعی است. با توجه به شرایط حاکم بر کشور، باید به سمت جذب سرمایه‌گذار حرکت کرده و سرمایه‌گذاری در این حوزه را تسهیل کنیم.

فرماندار شهرستان قاینات همچنین در خصوص منطقه گردشگری بوذرجمهر تأکید کرد: باید بروکراسی‌های اداری کاهش یافته و سرمایه‌گذار بخش خصوصی جذب شود. در این راستا، زمینه و بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری فراهم شود.

او درباره پهنه ۶۰ هکتاری شهر قاین نیز گفت: موضوع عرصه ۶۰ هکتاری بافت تاریخی در شهر قاین نیازمند پیگیری جدی‌تر و تعیین تکلیف به‌موقع است. باید از تمام ظرفیت‌ها و اهرم‌های موجود استفاده شود؛ زیرا هرچه این پهنه تعیین تکلیف نشود، شهر نیز رشد نخواهد کرد. بنابراین باید در مسیر رفع این موضوع حرکت کنیم.

غلام‌پور در پایان با اشاره به همکاری برای ثبت جهانی مسجد جامع افزود: پرونده مسجد جامع قاین به‌خوبی در حال پیگیری است. ثبت جهانی این مسجد اعتباری برای خراسان جنوبی به همراه دارد و امیدواریم با همدلی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، این موضوع به بهترین شکل به سرانجام برسد.

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