به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با فرماندار شهرستان خوسف، با اشاره به جایگاه سوم خراسان جنوبی در جذب تسهیلات کشور، از افزایش چشمگیر اعتبارات در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، رویدادی بی‌سابقه است. با توجه به رشد چندبرابری تسهیلات ابلاغی، از متقاضیان و سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم با تکمیل مدارک و اخذ مجوزهای لازم، از این فرصت برای توسعه طرح‌های خود بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ضمن قدردانی از حمایت‌های فرماندار شهرستان خوسف در سنوات گذشته از حوزه میراث‌فرهنگی و حسن توجه به مقوله توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی گفت: شهرستان خوسف دارای ظرفیت‌های ویژه و بالقوه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که با معرفی هرچه بهتر و تامین زیرساخت های لازم می‌تواند به عنوان شهرستانی که کمترین فاصله را با مرکز استان دارد به عنوان یکی از اهداف سفر و گردشگری شناخته شود و این موضوع نیازمند همکاری مضاعف در بحث تصویب اعتبارات استانی و ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر است.

مسعود قلی‌زاده، فرماندار خوسف، نیز در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت های شهرستان خوسف و وجود بقعه ابن حسام خوسفی که یکی از راهبردهای معرفی شهرستان و توسعه گردشگری است گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری سرفصل‌های ویژه‌ای مورد نظر است که سرمایه‌گذاران خصوصی و بومی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.

فرماندار با اشاره به طرح گردشگری منطقه گواب خوسف و اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران بومی، خواستار تسریع در صدور مجوزها شد و افزود: اجرای این طرح، موتور محرکه‌ای برای کسب‌وکارها و تاسیسات جانبی در این منطقه خواهد بود. در صورت شروع پروژه سایر بخش ها ازجمله فروشگاه ها و تاسیساتی که در مجاورت این مجموعه پیش‌بینی شده است توسط سایرمردم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

او گفت: ما همچنین طرح احیا بازارچه سنتی روستای ماژان و بافت قدیمی آن و نیز احیای قلعه خوسف به عنوان یک مرکز تخصصی ومجموعه کارگاه‌های تولیدی جواهرسازی را داریم که با توجه به وجود پنج معدن طلا در این شهرستان می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌ها بسیار تاثیرگذار در رونق اشتغال و گردشگری شهرستان محسوب شود و در این راستا می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاری معادن شهرستان نیز بهره برد.

قلی‌زاده درپایان ضمن تشکر از همکاری‌های فی مابین در برگزاری رویدادهایی همچون بزرگداشت ابن حسام خوسفی و قول مساعد همکاری و افزایش اعتبارات حوزه میراث‌فرهنگی در سال جاری خواستار افزایش سهمیه اعتبارات از محل منابع ملی شد.

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