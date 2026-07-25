به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد میرزاجانی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه ثبت جهانی چنشت از اولویت‌های مهم توسعه گردشگری شهرستان سربیشه است، اظهارکرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثری در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری و بهسازی محیط روستا انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان سربیشه با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی، تاکنون سه موافقت‌نامه اصولی برای ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی صادر شده و دو واحد اقامتی نیز موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند. همچنین ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی پرداخت شده است که نقش مهمی در توسعه خدمات گردشگری و افزایش ظرفیت اقامت در روستای چنشت خواهد داشت.

او ادامه داد: به منظور ارتقای خدمات رفاهی گردشگران، ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات زیرساخت‌های گردشگری برای تکمیل پروژه سرویس بهداشتی روستا اختصاص یافته که از این میزان، نزدیک به ۵ میلیارد ریال در سال گذشته هزینه شده و عملیات تکمیل پروژه همچنان در دست اجرا است.

میرزاجانی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه معرفی جاذبه‌های گردشگری گفت: ۳ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت تابلوهای راهنمای گردشگری اختصاص یافته و این تابلوها پس از اتمام مراحل ساخت، به‌زودی در مبادی ورودی و نقاط مورد نیاز روستا نصب خواهند شد تا دسترسی و راهنمایی گردشگران تسهیل شود.

فرماندار شهرستان سربیشه در ادامه افزود: با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال، عملیات اجرای ۵ هزار و ۱۵۰ مترمربع آسفالت معابر و ۳۹۰ متر دیوار حفاظتی از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا اجرا شده است که این اقدامات نقش مؤثری در بهسازی سیمای روستا، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های گردشگری داشته است.

او خاطرنشان کرد: پیش‌بینی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه اجرای پروژه‌های عمرانی، گردشگری و حفاظتی روستای چنشت در سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد و با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، روند آماده‌سازی این روستای ارزشمند برای ثبت جهانی با قوت ادامه خواهد یافت.

میرزاجانی در پایان تأکید کرد: ثبت جهانی روستای هدف گردشگری چنشت، علاوه بر حفاظت از میراث‌فرهنگی و هویت تاریخی این روستا، زمینه‌ساز رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار شهرستان سربیشه خواهد بود و تحقق این هدف نیازمند تداوم هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم محلی است.

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