۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹

فرماندار شهرستان سربیشه تاکید کرد

عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری چنشت

عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری چنشت

فرماندار شهرستان سربیشه از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، گردشگری و خدماتی در راستای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری چنشت خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  جواد میرزاجانی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه ثبت جهانی چنشت از اولویت‌های مهم توسعه گردشگری شهرستان سربیشه است، اظهارکرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثری در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری و بهسازی محیط روستا انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان سربیشه با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی، تاکنون سه موافقت‌نامه اصولی برای ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی صادر شده و دو واحد اقامتی نیز موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند. همچنین ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی پرداخت شده است که نقش مهمی در توسعه خدمات گردشگری و افزایش ظرفیت اقامت در روستای چنشت خواهد داشت.

او ادامه داد: به منظور ارتقای خدمات رفاهی گردشگران، ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات زیرساخت‌های گردشگری برای تکمیل پروژه سرویس بهداشتی روستا اختصاص یافته که از این میزان، نزدیک به ۵ میلیارد ریال در سال گذشته هزینه شده و عملیات تکمیل پروژه همچنان در دست اجرا است.

میرزاجانی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه معرفی جاذبه‌های گردشگری گفت: ۳ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت تابلوهای راهنمای گردشگری اختصاص یافته و این تابلوها پس از اتمام مراحل ساخت، به‌زودی در مبادی ورودی و نقاط مورد نیاز روستا نصب خواهند شد تا دسترسی و راهنمایی گردشگران تسهیل شود.

فرماندار شهرستان سربیشه در ادامه افزود: با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال، عملیات اجرای ۵ هزار و ۱۵۰ مترمربع آسفالت معابر و ۳۹۰ متر دیوار حفاظتی از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا اجرا شده است که این اقدامات نقش مؤثری در بهسازی سیمای روستا، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های گردشگری داشته است.

او خاطرنشان کرد: پیش‌بینی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه اجرای پروژه‌های عمرانی، گردشگری و حفاظتی روستای چنشت در سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد و با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، روند آماده‌سازی این روستای ارزشمند برای ثبت جهانی با قوت ادامه خواهد یافت.

میرزاجانی در پایان تأکید کرد: ثبت جهانی روستای هدف گردشگری چنشت، علاوه بر حفاظت از میراث‌فرهنگی و هویت تاریخی این روستا، زمینه‌ساز رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار شهرستان سربیشه خواهد بود و تحقق این هدف نیازمند تداوم هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم محلی است.

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کد خبر 1405050300107
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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