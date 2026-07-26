آغاز فصل جدید عملیات عمرانی در منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قاین

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عباسزاده روز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قاینی در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته و با آغاز عملیات عمرانی جدید، گام مؤثری برای تقویت زیرساختهای این مقصد گردشگری برداشته شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات اظهار کرد: در این مرحله از طرح، عملیات اجرایی شامل سنگفرش و احداث دیوار ساحلی با هدف بهسازی و تکمیل زنجیره خدمات گردشگری منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
او تأکید کرد: تمامی عملیاتهای عمرانی با رعایت دقیق استانداردهای فنی و ملاحظات زیستمحیطی انجام میشود تا ضمن فراهمسازی بستر بهرهبرداری مطلوب برای گردشگران در آینده نزدیک، توسعه پایدار این منطقه نیز تضمین شود.
عباسزاده در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ حریم بصری و تاریخی این اثر ارزشمند، از همکاری شهرداری قاین در راستای بهسازی محیط قدردانی کرد و افزود: با تعامل صورت گرفته، سرویسهای بهداشتی غیرقابل استفاده که در حریم این بنا قرار داشتند، جمعآوری شدند که این اقدام تأثیر بسزایی در بهبود زیبایی منظری بقعه و محوطه تاریخی بوذرجمهر داشته است.
طرح گردشگری بوذرجمهر قاینی به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری شهرستان، با هدف بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای تاریخی و طبیعی منطقه در حال تکمیل است.
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