تحول در دهکده گردشگری پلند/ از گردشگری تفریحی تا قطب گردشگری علمی و نجومی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در بازدید فرماندار شهرستان فردوس از روند اجرایی پروژههای دهکده گردشگری- کویری پلند که با حضور معاون عمرانی فرمانداری، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان و مشاور توسعه گردشگری روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
فرماندار شهرستان فردوس با اعلام رسیدن پیشرفت فیزیکی پروژه به ۶۰ درصد، اظهار کرد: سیاست اصلی کمیته برنامهریزی شهرستان، تمرکز بر پروژههای نیمهتمام است تا با تخصیص بهموقع اعتبارات، هرچه سریعتر از این ظرفیتها برای عموم مردم و گردشگران بهرهبرداری شود.
او با اشاره به مزیت رقابتی دهکده پلند در حوزه کویرنوردی، افزود: این منطقه به واسطه زیرساختهای ایجاد شده، به مقصد اصلی گردشگران استانهای همجوار و بهویژه زائران مشهد مقدس تبدیل شده است. هدف ما، ارتقای امکانات اقامتی و تفریحی است تا پایداری گردشگری در این منطقه تضمین شود.
استیری تصریح کرد: تکمیل ساختمان نجوم، پلند را از یک مقصد صرفاً تفریحی به یک قطب گردشگری علمی و آموزشی ارتقا میدهد. این تحول، علاوه بر افزایش ماندگاری مسافران، تأثیر مستقیمی بر رونق اقتصاد محلی خواهد داشت.
در ادامه این بازدید، فرماندار با بررسی مستقیم وضعیت واحدهای بومگردی مستقر در دهکده، دستورات لازم را برای رفع موانع و تسهیل خدماترسانی به گردشگران صادر کرد.
کاظم شبنمزاده، رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فردوس، نیز با ارائه جزئیات فنی گفت: در راستای تحقق این چشمانداز، ۲۰۰۰ مترمربع زمین در منطقه مظفری پلند برای احداث ساختمان نجوم و محیطزیست اختصاص یافته که در مجاورت سایت پرورش گونههای جانوری در حال اجراست. در حال حاضر ۵ اقامتگاه بومگردی در این دهکده فعال هستند که با تکمیل ساختمان نجوم، انگیزه سرمایهگذاران برای توسعه بیشتر دوچندان خواهد شد.
رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فردوس در پایان خبر داد: با تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار ملی در سال جاری، عملیات تکمیل دیوارکشی، شیببندی و حصارکشی محوطه دهکده تا پایان شهریورماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.
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