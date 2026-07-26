به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با فرماندار سرایان، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه اظهار کرد: سرایان از حیث پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی از مناطق کم‌نظیر استان است و بهره‌برداری بهینه از این پتانسیل‌ها، نیازمند همدلی، برنامه‌ریزی عملیاتی و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت افزایش تخصیص اعتبارات در حوزه میراث‌فرهنگی افزود: صیانت از آثار تاریخی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت ملی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در سطح شهرستان است.

او همچنین از همراهی و نگاه مثبت فرمانداری سرایان به حوزه میراث‌فرهنگی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مرمتی شتاب بیشتری بگیرد.

در این نشست، مجید کیال فرماندار سرایان در این دیدار، گردشگری و صنایع‌دستی را از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه شهرستان دانست و گفت: فرمانداری با تمام ظرفیت از برنامه‌های میراث‌فرهنگی حمایت می‌کند و در تخصیص و توزیع اعتبارات، همکاری لازم را برای پیشبرد پروژه‌های این حوزه خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در ادامه سفر خود از پروژه محوطه‌سازی بنای تاریخی مقبره تورانشاه سرایان بازدید کرد و تعامل سازنده میان اداره میراث‌فرهنگی و شهرداری را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از آثار تاریخی دانست.

او در حاشیه این بازدید تصریح کرد: حفظ و احیای بناهای تاریخی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مشارکت نهادهای محلی، شهرداری، خیران و مردم در کنار حمایت‌های دولتی شکل بگیرد؛ این همدلی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی شهری خواهد بود.

حسین یکتا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرایان، نیز با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: عملیات محوطه‌سازی مقبره تاریخی تورانشاه با همکاری شهرداری سرایان، مشارکت خیران و نظارت کارشناسان میراث‌فرهنگی در حال اجراست و پس از تکمیل، نقش مهمی در معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند و افزایش جذابیت گردشگری شهر خواهد داشت.

برآبادی همچنین به صورت سرزده از پروژه مرمت آب‌انبار تاریخی آهنگران سرایان بازدید و بر اجرای دقیق عملیات مرمت بر اساس ضوابط فنی، حفظ اصالت اثر و تسریع در تکمیل محوطه‌سازی آن تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: مرمت اصولی بناهای تاریخی، اقدامی ماندگار در راستای حفظ هویت فرهنگی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است و خوشبختانه اعتبار این پروژه از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.

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