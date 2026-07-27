به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی، روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این دورههای آموزشی با هدف توسعه آموزشهای تخصصی، حفظ و احیای هنرهای سنتی، توانمندسازی علاقهمندان و شناسایی استعدادهای جدید، برای جمعی از بانوان، علاقهمندان و دانشآموزان در حال برگزاری است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: در بخشی از این دورهها، با توجه به جایگاه خوسف به عنوان شهر ملی ملهبافی، آموزش رودوزیهای سنتی بر روی پارچه مله نیز در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن معرفی ظرفیتهای این پارچه ارزشمند و کاملاً طبیعی، زمینه تولید محصولات متنوع، کاربردی و متناسب با نیاز بازار فراهم شود.
او تصریح کرد: تلفیق هنر رودوزیهای سنتی با پارچه مله، علاوه بر حفظ اصالت این هنر بومی، موجب افزایش ارزش افزوده محصولات، تنوع تولیدات صنایعدستی و توسعه بازار فروش خواهد شد و گامی مؤثر در معرفی هرچه بیشتر برند شهر ملی ملهبافی خوسف به شمار میرود.
صالحی ادامه داد: برگزاری این دورهها در کنار سایر آموزشهای تخصصی صنایعدستی، زمینه ارتقای مهارت هنرجویان، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و توسعه مشاغل خانگی را فراهم میکند و نقش مؤثری در حفظ و انتقال هنرهای سنتی به نسل جوان دارد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: هنرجویان پس از پایان دوره و دریافت گواهینامه آموزشی، در صورت فعالیت حرفهای و دریافت پروانه تولید انفرادی، میتوانند از تسهیلات و حمایتهای پیشبینیشده در حوزه صنایعدستی برای ایجاد یا توسعه کسبوکار خود بهرهمند شوند.
صالحی در پایان تأکید کرد: توسعه آموزشهای تخصصی صنایعدستی، بهویژه در رشتههایی که با ظرفیتهای بومی شهرستان مانند ملهبافی و تراش سنگ پیوند دارند، از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوده و نقش مهمی در حفظ میراث ناملموس، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد صنایعدستی شهرستان خوسف خواهد داشت.
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