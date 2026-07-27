به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، روز دوشنیه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ با ابراز خرسندی از برگزاری دوره آموزشی و گردهمایی هنرمندان استان، صنایع‌دستی را پیوندی ارزشمند میان فرهنگ و اقتصاد دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها حوزه‌ای است که به‌صورت هم‌زمان در دو عرصه فرهنگ و اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کند و علاوه بر حفظ هویت و اصالت، زمینه اشتغال و درآمدزایی را نیز فراهم می‌سازد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در معرفی هویت مناطق مختلف افزود: امروزه صنایع‌دستی نماد فرهنگی هر شهر و منطقه است. هنرمند علاوه بر خلق آثار ارزشمند فرهنگی و هنری، به جنبه‌های اقتصادی و معیشتی فعالیت خود نیز توجه دارد و مخاطب و یا گردشگری که صنایع‌دستی را تهیه می کند تا سال ها خاطره و بخشی از هویت یک منطقه را با خود و در فضای زندگیش همراه دارد.

او با بیان اینکه توسعه بازار فروش از اولویت‌های این اداره‌کل است، گفت: با وجود اینکه تا پیش از سال ۱۴۰۴ هیچ‌گونه تسهیلاتی برای حوزه فروش صنایع‌دستی پیش‌بینی نشده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده، اکنون امکان بهره‌مندی فروشگاه‌های دارای مجوز، پلتفرم‌های فروش و فعالان حوزه صادرات صنایع‌دستی از تسهیلات حمایتی فراهم شده است.

برآبادی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بازرگانی، گسترش پلتفرم‌های تخصصی فروش و افزایش تعداد فروشگاه‌های صنایع‌دستی در سطح استان، از برنامه‌های راهبردی این اداره‌کل است و از تمامی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه حمایت خواهیم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین به برگزاری مستمر نشست‌ها و دوره‌های تخصصی آموزشی با همکاری تشکل‌های صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: انجمن صنایع‌دستی «کیمیاگران نقش هنر» یکی از تشکل‌های فعال استان است که با تعامل سازنده با اداره‌کل میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای سال تاکنون بیش از شش رویداد شاخص شامل نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برگزار کرده که این اقدامات شایسته تقدیر است.

او ابراز امیدواری کرد: با شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های تخصصی صنایع‌دستی در سطح استان، شاهد رونق هرچه بیشتر کسب‌وکارهای این حوزه و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اجرای برنامه‌ها و تصدی‌گری فعالیت‌های صنایع‌دستی باشیم.

در بخش پایانی این نشست تخصصی، پلتفرم فروش صنایع‌دستی «بقچه» توسط تیم طراحی و پشتیبانی آن به هنرمندان معرفی شد و قابلیت‌ها و خدمات این سامانه در زمینه بازاریابی، فروش و توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی تشریح شد.

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