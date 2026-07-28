کشف و ضبط ۲ دستگاه فلزیاب و دستگیری ۱۰ حفار غیرمجاز در بهشهر

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ محمدرضا کردان، سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ از دستگیری ۱۰ حفار غیرمجاز و کشف دو دستگاه فلزیاب در شهرستان بهشهر خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های میراث‌بانان افتخاری مبنی بر تردد و حضور افراد مشکوک در منطقه هزارجریب، مأموران یگان حفاظت با همکاری نیروهای انتظامی و با دستور مقام قضایی، بلافاصله به محل اعزام شدند.

او افزود: مأموران پس از شناسایی متهمان، در دو عملیات جداگانه شامل محل حفاری و ایست و بازرسی در نقطه‌ای مشخص، موفق به کشف و ضبط دو دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات آن شدند.

کردان با بیان اینکه در این عملیات ۱۰ نفر با هویت مشخص دستگیر شدند، گفت: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح قضایی تحویل شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اینکه براساس قانون، ساخت، خرید، فروش، نگهداری، تبلیغ، استفاده و ورود هرگونه دستگاه فلزیاب به کشور مستلزم دریافت مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، تصریح کرد: یگان حفاظت با هرگونه خرید و فروش، تبلیغ و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های فلزیاب با هدف کشف آثار و اموال تاریخی، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

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