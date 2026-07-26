بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی ملکی شنبه ۳مرداد ۱۴۰۵ از برپایی نمایشگاه دستساختههای بانوان در روستای اسرم خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه با تلاش و همت بانوان هنرمند و با هدف معرفی توانمندیهای آنان، حمایت از تولیدات بومی و ترویج فرهنگ صنایعدستی برگزار شده است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میاندورود با اشاره به نقش صنایعدستی در ایجاد اشتغال و توانمندسازی بانوان افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای هنری و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و علاقهمندان به صنایعدستی فراهم میکند.
او ادامه داد: نمایشگاه دستساختههای بانوان از امروز به مدت یک هفته در آموزشگاه «اسرم تورنج» واقع در روستای اسرم دایر است و بازدیدکنندگان میتوانند تا ۹ مردادماه از آثار ارائهشده دیدن کنند.
ملکی از عموم مردم، گردشگران و علاقهمندان به صنایعدستی دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با هنر و خلاقیت بانوان منطقه، از تولیدات بومی و هنرمندان محلی حمایت کنند.
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