بهگزارش خبرنگار میراثآریا، رحمت قربانی سوم مرداد۱۴۰۵ گفت: در نشست مشترک با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، مهمترین مسائل، ظرفیتها و چالشهای حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بررسی و برای رفع موانع موجود، راهکارهای عملیاتی ارائه شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نکا، افزود: در این نشست گزارشی از وضعیت موجود، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو ارائه و بر ضرورت تقویت زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاران، صیانت از آثار تاریخی و توسعه صنایعدستی بهعنوان سه محور مهم توسعه شهرستان، تأکید شد.
او با اشاره به رویکرد مثبت فرمانداری در حمایت از این حوزهها اظهار کرد: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ضمن استقبال از برنامههای پیشنهادی، بر همراهی مدیریت اجرایی شهرستان برای رفع موانع قانونی و اداری و تسهیل اجرای طرحهای توسعهای تأکید کرد.
قربانی خاطرنشان کرد: تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، زمینهساز توسعه پایدار شهرستان نکا خواهد بود و اداره میراثفرهنگی با همکاری فرمانداری، برنامههای خود را برای رونق گردشگری، حفاظت از میراثفرهنگی و حمایت از هنرمندان صنایعدستی با جدیت دنبال میکند.
انتهای پیام/
نظر شما