بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عاطفه شعبانی پنجشنبه اول مرداد۱۴۰۵ در سفر به شهرستان رامسر، در بازدید از تعدادی از کارگاههای صنایعدستی و دیدار با هنرمندان این شهرستان، از نزدیک در جریان مسائل، ظرفیتها و نیازهای فعالان این حوزه قرار گرفت.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در حاشیه این بازدید اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات صنعتگران صنایعدستی، بهرهمندی از تسهیلات ارزانقیمت برای توسعه فعالیتهای تولیدی و تجاری است.
او افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اعتبارات مناسبی در سال گذشته و امسال به استانها اختصاص یافته و این فرصت فراهم شده است تا از طریق پرداخت تسهیلات، زمینه تجهیز و توسعه کارگاههای صنایعدستی و همچنین تقویت فروشگاههای عرضه محصولات هنرمندان فراهم شود.
شعبانی با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان صنایعدستی خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی مازندران با جدیت پیگیر بهرهمندی فعالان این حوزه از تسهیلات حمایتی است تا علاوه بر رونق تولید، زمینه اشتغال پایدار، حفظ هنرهای بومی و افزایش فروش محصولات صنایعدستی در استان بیش از پیش فراهم شود.
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