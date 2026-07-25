بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ابوطالب علیپناه شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵ از تداوم بازدیدهای مشترک از پلاژها و ایستگاههای تفریحات سالم دریایی در سواحل این شهرستان خبر داد و گفت: این بازدیدها با هدف ارتقای ایمنی، کیفیت خدمات و نظارت بر اجرای ضوابط طرح سالمسازی دریا تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان رامسر با اشاره به اجرای مستمر طرح نظارت بر سواحل اظهار کرد: بازدید از پلاژها و ایستگاههای تفریحات سالم دریایی در طول ۲۱ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان رامسر بهصورت منظم و مستمر در حال انجام است.
او افزود: این بازدیدها با هدف ارائه خدمات مطلوبتر، تأمین امنیت و آسایش شهروندان، مسافران و گردشگران و همچنین نظارت بر اجرای شیوهنامههای ابلاغی انجام میشود تا استفادهکنندگان از سواحل رامسر، خاطرهای خوش از سفر خود داشته باشند.
علیپناه گفت: نمایندگان جمعیت هلالاحمر، شهرداری، شبکه بهداشت و درمان، هیأت نجات غریق، دریابانی و سایر دستگاههای مرتبط از پلاژها و ایستگاههای تفریحات دریایی توسکاسرا، عسل، رزگل، نازگل، پاراگلایدر، لیدو و دیگر مراکز ساحلی بازدید کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی رامسر ادامه داد: در این بازدیدها رعایت نرخنامه مصوب، استقرار مناسب ناجیان غریق، حضور نیروهای انتظامی، نصب تابلوهای شنا ممنوع و بنرهای مرتبط با عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه تخلفی از جمله تردد خودروها در خط اول ساحلی مشاهده نشد.
علیپناه تأکید کرد: بازدیدهای نظارتی بهصورت مشترک و در دو نوبت صبح و عصر، بهویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه، تا پایان اجرای طرح سالمسازی دریا در پایان مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما