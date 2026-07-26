به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی بابایی لولتی، عصر شنبه ۳مرداد۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح نمایشگاه دست‌ساخته‌های مهارت‌آموختگان آموزشگاه ترنج، اظهار کرد: ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی و محصولات مهارت‌آموزان یکی از برنامه‌های مهم شهرستان است که از گذشته پیگیری شده و امیدواریم به‌زودی به مرحله اجرا برسد.

فرماندار میاندرود با بیان اینکه راه‌اندازی این بازارچه می‌تواند فرصت مناسبی برای عرضه و معرفی تولیدات شهرستان باشد، افزود: با تحقق این طرح، محصولات تولیدی مهارت‌آموزان میاندورود علاوه بر بازار استان مازندران، امکان حضور در سایر نقاط کشور را نیز خواهند داشت.

او با اشاره به نقش مهارت‌آموزان در توسعه اقتصادی شهرستان، تصریح کرد: فعالان این حوزه سهم مهمی در ایجاد اشتغال، رونق تولید و تقویت اقتصاد محلی دارند و لازم است برنامه‌های حمایتی مؤثری برای پشتیبانی از آنان تدوین و اجرا شود.

بابایی لولتی فضای برگزاری نمایشگاه آثار مهارت‌آموزان و آموزشگاه‌های مهارتی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: حمایت از این قشر پرتلاش، زمینه‌ساز توسعه اشتغال و افزایش تولید در شهرستان خواهد بود.

فرماندار میاندرود همچنین با اشاره به ظرفیت بالای تولیدات آموزشگاه ترنج خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، بخشی از محصولات تولیدی این مجموعه به خارج از کشور نیز صادر شده که بیانگر توانمندی و کیفیت تولیدات مهارت‌آموزان شهرستان است.

انتهای پیام/