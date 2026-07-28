به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان نکا اظهار کرد: این بازدید میدانی در راستای بررسی دقیق درخواست‌های ارائه‌شده از سوی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان نکا برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی، انجام شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران به بررسی مشخصات فنی و ظرفیت‌های طرح‌های درخواستی اشاره کرد.

شعبانی تصریح کرد: هدف از این بازدید کارشناسی، تطبیق درخواست‌های ارائه‌شده با استانداردهای حمایتی و ارزیابی واقع‌بینانه ظرفیت‌های تولیدی و فروشگاهی شهرستان نکا است تا تخصیص تسهیلات با دقت و عدالت بیشتری انجام شود.

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