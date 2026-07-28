به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ولی‌پور سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ از برگزاری جلسه ساماندهی سواحل و ایستگاه‌های تفریحات دریایی با حضور دستگاه‌های اجرایی و امدادی خبر داد و گفت: هماهنگی بین‌بخشی برای ارتقای ایمنی، ساماندهی خدمات و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به گردشگران و شناگران در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چالوس، اظهار کرد: این نشست با هدف هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های مسئول برای مدیریت سواحل، ارتقای ایمنی گردشگران و شناگران و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در ایستگاه‌های تفریحات دریایی برگزار شد.

او افزود: در این جلسه آخرین وضعیت سواحل شهرستان، نحوه استقرار و فعالیت ایستگاه‌های تفریحات دریایی، میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و راهکارهای ارتقای خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

ولی‌پور با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در سواحل تصریح کرد: افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر فعالیت‌های دریایی، رعایت کامل الزامات ایمنی و آمادگی نیروهای امدادی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چالوس خاطرنشان کرد: با همکاری و تعامل همه دستگاه‌های مسئول، تلاش خواهیم کرد ضمن تأمین امنیت و آرامش شهروندان و مسافران، زمینه ارائه خدمات مطلوب و ایجاد محیطی ایمن برای استفاده گردشگران از سواحل شهرستان فراهم شود.

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