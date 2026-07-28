به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵ در پیامی به مناسبت ثبت جهانی قلعه الموت، این موفقیت را به دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ادارهکل میراث فرهنگی استان قزوین و مردم ایران تبریک گفت و بیان کرد: ثبت سیامین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، بیانگر جایگاه ممتاز تمدن ایرانی و حاصل سالها تلاش کارشناسان، پژوهشگران و متخصصان حوزه میراث فرهنگی در معرفی ارزشهای برجسته جهانی آثار تاریخی کشور است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با اشاره به آثار و پیامدهای این رویداد افزود: مهمترین دستاورد ثبت جهانی قلعه الموت، تغییر رویکرد از حفاظت صرف به مدیریت جامع میراث جهانی است؛ رویکردی که ضمن ارتقای استانداردهای حفاظتی و مرمتی بر اساس ضوابط بینالمللی، زمینه برنامهریزی علمیتر برای صیانت، معرفی و بهرهبرداری پایدار از این اثر ارزشمند را فراهم میکند.
او همچنین قرار گرفتن قلعه الموت در نقشه گردشگری جهانی را فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه دانست و تصریح کرد: این ثبت میتواند با افزایش حضور گردشگران، پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ ایران از سراسر جهان، به رونق صنعت گردشگری، ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و معرفی هرچه شایستهتر میراث تاریخی کشور کمک کند.
مریدی در بخش دیگری از پیام خود، قلعه الموت را نمادی از اراده، تدبیر و معماری هوشمندانه ایرانی توصیف کرد و گفت: این دژ تاریخی که نقش مهمی در تحولات سیاسی و نظامی قرون گذشته داشته است، امروز به عنوان بخشی از میراث مشترک بشریت، فرصتی تازه برای بازخوانی دقیقتر تاریخ و معرفی ابعاد فرهنگی و تمدنی ایران در عرصه بینالمللی فراهم آورده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار همکاری میان دستگاههای اجرایی، متخصصان و نهادهای بینالمللی، روند ثبت جهانی دیگر آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی ایران نیز با موفقیت ادامه یابد
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