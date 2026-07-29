به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان‌مقدم امروز چهارشنبه هفتم مرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به بازدید مدیرکل امور شهری استانداری خراسان رضوی و کارکنان این اداره کل از برج تاریخ رادکان اظهار کرد: وضعیت این اثر منحصر به‌ فرد ملی و راهکارهای جذب گردشگر و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در این مجموعه مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران ادامه داد: در این بازدید، ضمن ادای احترام به مقام شامخ سازندگان این اثر ماندگار بر لزوم ترویج فرهنگ ایرانی، اسلامی و پاسداری از میراث ملی تأکید شد.

او افزود: شناخت اهمیت این سازه در زندگی گذشتگان و تبدیل آن به یک قطب فرهنگی، گامی در راستای تقویت هویت ملی و جذب گردشگران است.

طاهریان‌مقدم اظهار کرد: برج تاریخی رادکان در فاصله ۱۸ کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد و به دلیل ویژگیهای معماری و تاریخی، یکی از بناهای منحصر به‌ فرد در سطح کشوری و بین‌المللی است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران با اشاره به جایگاه گردشگری این منطقه تصریح کرد: شهر تاریخی رادکان به عنوان یکی از محورهای اصلی گردشگری در شهرستان چناران شناخته می‌شود که این منطقه با دارا بودن مجموعه‌ای از آثار ارزشمند از جمله مسجد تاریخی، حمام قدیمی، یخدانهای باستانی و برج باشکوه رادکان همواره مورد توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بوده است.

او با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش توسعه زیرساختی چناران اظهار کرد: برای افزایش زمان اقامت مسافران و تبدیل بازدیدها به گردشگری پایدار هم‌اکنون ۶ اقامتگاه بومگردی در شهر رادکان فعال است که با حمایت‌های بیشتر، می‌توان این منطقه را به یک مقصد گردشگری تبدیل کرد.

طاهریان‌مقدم یاد آور شد: این بازدید، فرصتی برای بررسی میدانی چالش‌ها و ظرفیت‌های منطقه رادکان بود تا از طریق همکاری بین دستگاه‌های اجرایی استانداری و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسیرهای توسعه گردشگری در این منطقه تاریخی هموارتر شود.

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