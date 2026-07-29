به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم کامیاب بیان کرد: پس از پیگیری‌های مستمر اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار و با نگاهی مسئولانه از سوی خیران، مالکیت یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند این شهرستان به اداره میراث فرهنگی واگذار شد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار با بیان اینکه حفظ آثار تاریخی نیازمند هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و مردم است، ادامه داد: این اقدام ماندگار و ارزشمند در راستای حفظ، صیانت و احیای یکی از آثار تاریخی و هویتی شهرستان و با هدف فراهم‌سازی زمینه لازم برای مرمت و بهره‌برداری فرهنگی از این بنای تاریخی انجام شده است.

او تصریح کرد: اهدا و واگذاری آسیاب برج تاریخی رشتخوار، نتیجه تعامل سازنده با خیرلن و همراهی ارزشمند آقای خسرو قرایی است که با نگاه فرهنگی و مسئولانه، زمینه حفاظت از بخشی از میراث گذشتگان را فراهم کرد. این بنای تاریخی از یادگاران دوره صفوی است و با مساحتی بیش از ۳۰۰ متر مربع شامل برج ورودی، پلکان منتهی به اتاق آردخانه، اتاق آرد، تنوره و مسیر هدایت آب است.

کامیاب گفت: اداره میراث فرهنگی شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی موضوع مرمت، ساماندهی و احیای این اثر را با جدیت پیگیری خواهد کرد تا در آینده نزدیک شاهد تبدیل آن به یک ظرفیت فرهنگی و گردشگری باشیم.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار افزود: این اقدام خیرخواهانه، علاوه بر صیانت از یک بنای تاریخی، نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت مردم و نیک‌اندیشان در حفاظت از میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

آسیاب برج تاریخی رشتخوار مربوط به دوره صفوی است و بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد، این اثر تاریخی جزو آثار شناسایی شده و واجد ارزش است که پرونده آن برای ثبت در فهرست میراث ملی ایران به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شده است.

انتهای پیام/