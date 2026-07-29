۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶

دیدار اعضای انجمن دوستداران دوچرخه با سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین در پاسداشت ثبت جهانی قلعه‌های الموت

دیدار اعضای انجمن دوستداران دوچرخه با سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین در پاسداشت ثبت جهانی قلعه‌های الموت

به‌مناسبت پاسداشت ثبت جهانی قلعه‌های الموت حدود ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن دوستداران دوچرخه استان قزوین با حضور در محوطه تاریخی کاخ‌ چهلستون و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، این دستاورد ارزشمند را گرامی داشته و با سرپرست و کارکنان اداره‌کل دیدار کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در دیدار حدود ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن دوستداران دوچرخه استان قزوین با سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین در پاسداشت ثبت جهانی قلعه‌های الموت که روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ با هدف تبریک ثبت جهانی قلعه‌های الموت و قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای تحقق این موفقیت در محوطه تاریخی کاخ‌ چهلستون و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد، اعضای انجمن دوستداران دوچرخه ضمن ابراز خرسندی از ثبت این اثر ارزشمند در فهرست میراث جهانی یونسکو، بر ضرورت پاسداری و معرفی هرچه بیشتر این میراث گران‌بها تأکید کردند.

مریم مهدوی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین نیز در این دیدار با اشاره به اینکه ثبت جهانی قلعه‌های الموت حاصل بیش از دو دهه تلاش مستمر کارشناسان، پژوهشگران، مدیران و دلسوزان حوزه میراث‌فرهنگی است، گفت: این موفقیت ارزشمند بدون همراهی مردم، جامعه محلی و حمایت دوستداران میراث‌فرهنگی محقق نمی‌شد و امروز این دستاورد متعلق به همه مردم ایران، به‌ویژه مردم استان قزوین است.

دیدار اعضای انجمن دوستداران دوچرخه با سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین در پاسداشت ثبت جهانی قلعه‌های الموت

مهدوی با بیان اینکه ثبت جهانی قلعه‌های الموت فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه گردشگری، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان و رونق اقتصادی منطقه فراهم خواهد کرد، افزود: بهره‌گیری از این فرصت نیازمند مشارکت همگانی  و همکاری تمامی دستگاه‌ها و تشکل‌های مردمی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همچنین از حضور و همراهی اعضای انجمن دوستداران دوچرخه استان قزوین در پاسداشت این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و گفت: مشارکت گروه‌های مردمی و انجمن‌های فعال، نشان‌دهنده احساس مسئولیت اجتماعی و علاقه آنان به حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی است و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم مسیر صیانت از آثار تاریخی به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405050700590
فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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