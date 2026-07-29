به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در دیدار حدود ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن دوستداران دوچرخه استان قزوین با سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین در پاسداشت ثبت جهانی قلعه‌های الموت که روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ با هدف تبریک ثبت جهانی قلعه‌های الموت و قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای تحقق این موفقیت در محوطه تاریخی کاخ‌ چهلستون و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد، اعضای انجمن دوستداران دوچرخه ضمن ابراز خرسندی از ثبت این اثر ارزشمند در فهرست میراث جهانی یونسکو، بر ضرورت پاسداری و معرفی هرچه بیشتر این میراث گران‌بها تأکید کردند.

مریم مهدوی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین نیز در این دیدار با اشاره به اینکه ثبت جهانی قلعه‌های الموت حاصل بیش از دو دهه تلاش مستمر کارشناسان، پژوهشگران، مدیران و دلسوزان حوزه میراث‌فرهنگی است، گفت: این موفقیت ارزشمند بدون همراهی مردم، جامعه محلی و حمایت دوستداران میراث‌فرهنگی محقق نمی‌شد و امروز این دستاورد متعلق به همه مردم ایران، به‌ویژه مردم استان قزوین است.

مهدوی با بیان اینکه ثبت جهانی قلعه‌های الموت فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه گردشگری، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان و رونق اقتصادی منطقه فراهم خواهد کرد، افزود: بهره‌گیری از این فرصت نیازمند مشارکت همگانی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و تشکل‌های مردمی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همچنین از حضور و همراهی اعضای انجمن دوستداران دوچرخه استان قزوین در پاسداشت این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و گفت: مشارکت گروه‌های مردمی و انجمن‌های فعال، نشان‌دهنده احساس مسئولیت اجتماعی و علاقه آنان به حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی است و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم مسیر صیانت از آثار تاریخی به شمار می‌رود.

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