بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با فاضل موسوی با تأکید بر اینکه امروز الموت تنها متعلق به قزوین نیست، بلکه میراثی جهانی است، افزود: الموت با برخورداری از تمدنی بیش از ۱۲۰۰ ساله، یکی از کمنظیرترین کانونهای تاریخی و فرهنگی کشور به شمار میرود و ثبت جهانی آن، مسئولیت ما را در حفاظت، معرفی و بهرهبرداری شایسته از این میراث ارزشمند دوچندان کرده است.
استاندار قزوین در ادامه تصریح کرد: توسعه زیرساختها، بهبود راههای دسترسی و فراهمسازی زمینه حضور سرمایهگذاران و بخش خصوصی در منطقه، از مهمترین برنامههای پیشرو برای شکوفایی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری الموت است.
او خاطرنشان کرد: در همین راستا، هفته آینده نشست ویژهای برای بررسی برنامههای توسعه این منطقه در تهران برگزار خواهد شد.
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