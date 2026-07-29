۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

بخش مرکزی کوهرنگ آمادگی میزبانی سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد

بخش مرکزی کوهرنگ آمادگی میزبانی سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد

بخشدار مرکزی شهرستان کوهرنگ گفت: تمامی مناطق این شهرستان و بخش مرکزی ظرفیت، قابلیت و توانمندی برگزاری جشنواره‌های مختلف گردشگری از جمله سومین جشنواره کوچ عشایر را دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ایمان یوسفی روز چهارشنبه هفتم مردادماه جاری گفت: طرح‌های مورد نظر برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر و سایر جشنواره‌های مرتبط با حوزه گردشگری در قالب پروپوزال به فرمانداری کوهرنگ ارائه تا نسبت به روند اجرای این جشنواره‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود.

بخشدار مرکزی شهرستان کوهرنگ افزود: این بخشداری آمادگی لازم برای برگزاری مطلوب سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد.

یوسفی تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌ها، امکانات و تجهیزات بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ برای برگزاری مطلوب و کیفی سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری به‌کار گرفته می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050700560
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha