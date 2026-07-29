بخش مرکزی کوهرنگ آمادگی میزبانی سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ایمان یوسفی روز چهارشنبه هفتم مردادماه جاری گفت: طرحهای مورد نظر برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر و سایر جشنوارههای مرتبط با حوزه گردشگری در قالب پروپوزال به فرمانداری کوهرنگ ارائه تا نسبت به روند اجرای این جشنوارههای تصمیمگیری و برنامهریزی شود.
بخشدار مرکزی شهرستان کوهرنگ افزود: این بخشداری آمادگی لازم برای برگزاری مطلوب سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد.
یوسفی تصریح کرد: تمامی ظرفیتها، امکانات و تجهیزات بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ برای برگزاری مطلوب و کیفی سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری بهکار گرفته میشود.
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