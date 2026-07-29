بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید سعید فیاضی شامگاه سهشنبه ششم مردادماه جاری در نشست هماهنگی برگزاری زومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر در این استان تعدادی مجری اعلام آمادگی کردهاند.
رئیس کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: البته برگزاری کیفی و مطلوب این جشنواره به کمک جوامع محلی و همراهی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیاز دارد.
فیاضی تصریح کرد: کمک به معیشت و کسبوکارهای مرتبط با جامعه عشایری و حوزه گردشگری و همچنین حفظ فرهنگ، آداب و رسوم جامعه عشایری از مهمترین اهداف برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر در چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود.
او یادآور شد: دبیرخانه دائمی جشنواره کوچ عشایر در چهارمحال و بختیاری باید با سرعت تشکیل و فعال شود.
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