به گزارش میراثآریا، روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ همزمان با دهه کرامت و با حضور عاطفه مروی، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در امور زنان و خانواده؛ صدیقه احمدی به عنوان مشاور جدید مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در امور بانوان معرفی شد.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در امور زنان و خانواده در این جلسه؛ یاد و خاطره شهیدان به ویژه رهبر شهید، حضرت امام خامنهای(ره) را گرامی داشت و بر پیروی از راه شهداء و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.
عاطفه مروی همچنین، با ابراز خرسندی از حضور دوباره در جمع کارمندان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ با اشاره به ویژگیهای قم گفت: قم به برکت وجود بانویی بزرگوار از خاندان پیامبر اکرم(ص) جایگاهی ممتاز یافته و این افتخاری برای مردم این دیار است.
در این جلسه، از خدمات سعیده طهوری در سمت مشاور امور بانوان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم تقدیر و تشکر شد.
این جلسه با حضور فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار شد. همچنین عمار کاوسی معاون میراثفرهنگی، مهدی نصر اصفهانی معاون گردشگری و سرمایهگذاری، علیاصغر نجفپور معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی و مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در جلسه مذکور حضور داشتند.
