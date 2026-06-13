۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴

دومین جشنواره گردشگری حصیربافی به میزبانی روستای ملی تنگه سرحه در سیستان و بلوچستان برگزار شد

دومین جشنواره گردشگری حصیربافی به میزبانی روستای ملی تنگه سرحه در سیستان و بلوچستان برگزار شد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از برگزاری دومین جشنواره گردشگری حصیربافی در روستای ملی تنگه سرحه شهرستان لاشار همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خدیجه براهویی روز ‌شنبه 23 خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: دومین جشنواره گردشگری حصیربافی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و ترویج فرهنگ بومی و محلی در روستای ملی تنگه سرحه برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان افزود: این جشنواره با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، فرماندار لاشار، جمعی از معتمدان و متنفذان محلی، صنعتگران و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد و مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت.

او بیان کرد: در حاشیه این رویداد، غرفه‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی از جمله حصیربافی، سوزن‌دوزی و سکه‌دوزی برپا شد و صنعتگران توانمندی‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

براهویی در ادامه گفت: معرفی غذاها و نوشیدنی‌های بومی و محلی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و موسیقی محلی و برگزاری مسابقات بومی از جمله طناب‌کشی از دیگر بخش‌های این جشنواره بود که فضایی شاد و پرنشاط را برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، رونق اقتصاد محلی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و جذب گردشگران به مناطق کمتر شناخته‌شده استان دارد.

براهویی گفت: در پایان این جشنواره از جمعی از صنعتگران پیشکسوت منطقه به پاس سال‌ها تلاش در حفظ و انتقال هنرهای سنتی و بومی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301916
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha