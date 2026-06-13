دومین جشنواره گردشگری حصیربافی به میزبانی روستای ملی تنگه سرحه در سیستان و بلوچستان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خدیجه براهویی روز ‌شنبه 23 خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: دومین جشنواره گردشگری حصیربافی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و ترویج فرهنگ بومی و محلی در روستای ملی تنگه سرحه برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان افزود: این جشنواره با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، فرماندار لاشار، جمعی از معتمدان و متنفذان محلی، صنعتگران و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد و مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت.

او بیان کرد: در حاشیه این رویداد، غرفه‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی از جمله حصیربافی، سوزن‌دوزی و سکه‌دوزی برپا شد و صنعتگران توانمندی‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

براهویی در ادامه گفت: معرفی غذاها و نوشیدنی‌های بومی و محلی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و موسیقی محلی و برگزاری مسابقات بومی از جمله طناب‌کشی از دیگر بخش‌های این جشنواره بود که فضایی شاد و پرنشاط را برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، رونق اقتصاد محلی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و جذب گردشگران به مناطق کمتر شناخته‌شده استان دارد.

براهویی گفت: در پایان این جشنواره از جمعی از صنعتگران پیشکسوت منطقه به پاس سال‌ها تلاش در حفظ و انتقال هنرهای سنتی و بومی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

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