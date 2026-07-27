به گزارش خبرنگار میراثآریا، این نشست روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با هدف تقویت تعامل و همافزایی میان دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری، بررسی مسائل و چالشهای فعالان این حوزه و برنامهریزی برای رونق گردشگری استان با توجه به شرایط اخیر کشور برگزار شد.
در این نشست، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل و چالشهای موجود مطرح کردند و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و تقویت همکاریهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت ساماندهی فعالیت تورهای گردشگری، جلوگیری از فعالیت و حضور تورهای فاقد مجوز و حمایت از برگزاری سفرها و تورهای دارای مجوز تأکید شد و این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای مهم در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و حفظ حقوق گردشگران مورد توجه قرار گرفت.
لزوم توسعه آموزشهای تخصصی و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری، ارتقای سطح مهارت راهنمایان گردشگری، افزایش کیفیت خدمات ارائهشده به گردشگران و تقویت همکاری میان انجمن راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در پایان نیز بر استمرار برگزاری نشستهای تخصصی و هماندیشی میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، انجمن راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی به منظور رفع موانع، افزایش تعامل و فراهمسازی زمینه رونق هرچه بیشتر گردشگری در سیستان و بلوچستان تأکید شد.
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