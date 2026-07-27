۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷

همکاری میراث‌فرهنگی و فرماندهی انتظامی برای توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی در زاهدان

همکاری میراث‌فرهنگی و فرماندهی انتظامی برای توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی در زاهدان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان از برگزاری نشست مشترک با مسئولان مرکز مهارت‌آموزی شهید سپهبد باقری فرماندهی انتظامی استان با هدف افزایش برگزاری دوره‌های آموزشی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدعلی سپاهی روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ بیان کرد: در جریان بازدید از مرکز مهارت‌آموزی شهید سپهبد باقری و برگزاری نشست مشترک با حضور مسئول این مرکز، ظرفیت‌های موجود برای اجرای دوره‌های آموزشی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: بر اساس مباحث مطرح‌شده، مقرر شد پس از تأیید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی با هدف توانمندسازی خانواده‌های ایثارگران، کارکنان فرماندهی انتظامی، فرزندان آنان، بازنشستگان و همچنین جوانان جذب‌شده از محلات کمتر توسعه‌یافته برگزار شود.

او ادامه داد: شرکت‌کنندگان پس از فراگیری مهارت‌های تخصصی، می‌توانند در کارگاه‌های تولیدی مستقر در این مجتمع مشغول به فعالیت شوند و ضمن کسب تجربه عملی، زمینه ورود آنان به بازار کار نیز فراهم شود.

سپاهی تصریح کرد: همچنین در این نشست مقرر شد با فراهم شدن زمینه فعالیت هنرجویان در کارگاه‌های موجود، امکان حمایت برای افراد آموزش‌دیده پیگیری شود تا علاوه بر ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، زمینه اشتغال و درآمدزایی آنان نیز ایجاد شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با پیوند میان آموزش‌های مهارتی، تولید صنایع‌دستی و اشتغال پایدار، می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی جامعه هدف و توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی در استان سیستان و بلوچستان ایفا کند.

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کد خبر 1405050500329
نصرالله کوهکن
دبیر مرضیه امیری

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