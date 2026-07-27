به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدعلی سپاهی روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ بیان کرد: در جریان بازدید از مرکز مهارت‌آموزی شهید سپهبد باقری و برگزاری نشست مشترک با حضور مسئول این مرکز، ظرفیت‌های موجود برای اجرای دوره‌های آموزشی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: بر اساس مباحث مطرح‌شده، مقرر شد پس از تأیید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی با هدف توانمندسازی خانواده‌های ایثارگران، کارکنان فرماندهی انتظامی، فرزندان آنان، بازنشستگان و همچنین جوانان جذب‌شده از محلات کمتر توسعه‌یافته برگزار شود.

او ادامه داد: شرکت‌کنندگان پس از فراگیری مهارت‌های تخصصی، می‌توانند در کارگاه‌های تولیدی مستقر در این مجتمع مشغول به فعالیت شوند و ضمن کسب تجربه عملی، زمینه ورود آنان به بازار کار نیز فراهم شود.

سپاهی تصریح کرد: همچنین در این نشست مقرر شد با فراهم شدن زمینه فعالیت هنرجویان در کارگاه‌های موجود، امکان حمایت برای افراد آموزش‌دیده پیگیری شود تا علاوه بر ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، زمینه اشتغال و درآمدزایی آنان نیز ایجاد شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با پیوند میان آموزش‌های مهارتی، تولید صنایع‌دستی و اشتغال پایدار، می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی جامعه هدف و توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی در استان سیستان و بلوچستان ایفا کند.

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