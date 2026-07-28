به گزارش خبرنگار میراثآریا، مرتضی برزگر مقدم روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تقویت تعاملات بیندستگاهی و همافزایی برای رفع مسائل و مشکلات حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نشست مشترکی با حضور بخشدار مرکزی شهرستان نیمروز و رئیس دفتر نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی در محل بخشداری مرکزی برگزار شد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیمروز افزود: در این نشست مهمترین ظرفیتها، مسائل و چالشهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل، هماهنگی و همافزایی هرچه بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات جامعه هدف و تسریع در پیگیری مطالبات این حوزه تأکید شد.
او با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاههای اجرایی گفت: توسعه و پیشرفت حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گرو تعامل سازنده، برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از ظرفیت تمامی نهادهای مرتبط است و بدون همکاری بینبخشی، دستیابی به اهداف توسعهای این حوزه با دشواری همراه خواهد بود.
برزگر مقدم ادامه داد: حمایت از فعالان حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حفظ و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، توسعه زیرساختهای گردشگری و رفع موانع پیشروی صنعتگران از مهمترین اولویتهای این اداره است که با همراهی مسئولان شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیمروز بیان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و تعامل مستمر میان نهادهای مرتبط میتواند زمینهساز توسعه پایدار، رونق گردشگری، حفظ میراثفرهنگی و حمایت مؤثر از هنرمندان و فعالان صنایعدستی شهرستان باشد.
در این نشست همچنین رئیس دفتر نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی در شهرستان نیمروز و بخشدار مرکزی شهرستان بر ضرورت تداوم جلسات مشترک، پیگیری مستمر مطالبات و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای توسعه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید کردند.
در پایان این جلسه مقرر شد با استمرار تعاملات بیندستگاهی و پیگیری مصوبات، اقدامات لازم برای رفع مشکلات جامعه هدف، حمایت از فعالان این حوزه و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان نیمروز در دستور کار قرار گیرد.
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