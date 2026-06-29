به گزارش خبرنگار میراثآریا، مرتضی برزگر مقدم روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با رئیس کتابخانههای عمومی شهرستان نیمروز و مربی رشته خامهدوزی، اظهار کرد: تعامل و همکاری میان نهادهای فرهنگی، نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و میراثی شهرستان و توسعه فعالیتهای مشترک دارد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیمروز افزود: در این نشست، ظرفیتهای همکاری مشترک میان اداره میراثفرهنگی و مجموعه کتابخانههای عمومی شهرستان، بهویژه در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی، معرفی آثار و هنرهای بومی و اجرای برنامههای فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
او ادامه داد: توسعه آموزش رشتههای صنایعدستی، بهویژه خامهدوزی، حمایت از هنرمندان و کارآفرینان این حوزه و بهرهگیری از ظرفیت مراکز فرهنگی برای معرفی هنرهای سنتی، از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.
برزگر مقدم با تأکید بر اهمیت تعامل با سایر دستگاههای فرهنگی شهرستان بیان کرد: همافزایی میان نهادهای فرهنگی میتواند زمینهساز حفظ و معرفی هرچه بهتر میراثفرهنگی، توسعه صنایعدستی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی در شهرستان نیمروز باشد.
او خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای اجرای طرحهای مشترک و تداوم نشستهای تخصصی، از جمله رویکردهای اداره میراثفرهنگی شهرستان در راستای تقویت همکاریهای بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای توسعه فرهنگی منطقه است.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیمروز در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی دستگاههای فرهنگی و آموزشی، برنامههای مشترک مؤثری در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری، صنایعدستی و ترویج فرهنگ بومی در شهرستان نیمروز اجرا شود.
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