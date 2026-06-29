به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان بازدید نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، از پروژه مرمت موزه شهرستان چابهار، نشست تخصصی مشترکی با حضور مدیر پایگاه سواحل مکران برگزار و مهم‌ترین برنامه‌ها و نیازهای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منطقه بررسی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های چابهار و دشتیاری افزود: در این نشست، نماینده مردم چابهار بر اهمیت راهبردی توسعه گردشگری در سواحل مکران تأکید کرد و قول مساعد داد اعتبار مورد نیاز برای تسریع در تکمیل پروژه‌های گردشگری و میراثی از محل اعتبارات توازن منطقه‌ای تا سال آینده تأمین شود.

او ادامه داد: تکمیل و بهره‌برداری از موزه چابهار به عنوان تنها موزه فعال سواحل مکران، از مهم‌ترین اولویت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه است و می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی جنوب استان ایفا کند.

امیری با اشاره به دیگر محورهای این نشست بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار از جمله موضوعاتی بود که مورد تأکید قرار گرفت.

او افزود: ثبت جهانی سوزن‌دوزی بلوچ نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه صنایع‌دستی مطرح شد و بر تسریع در تکمیل پرونده ثبت جهانی و جلب حمایت دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای جایگاه بین‌المللی این هنر اصیل تأکید شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های چابهار و دشتیاری خاطرنشان کرد: ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در چابهار با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه اشتغال پایدار و عرضه مناسب تولیدات بومی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

او گفت: همچنین موضوع خرید و تعیین حریم معبر کلندی در محوطه تاریخی تیس و تأمین اعتبار لازم برای تملک اراضی و ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی با استفاده از ظرفیت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و منطقه آزاد چابهار مورد بررسی قرار گرفت.

امیری در پایان تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات در سطح ملی، نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌های اولویت‌دار حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سواحل مکران خواهد داشت.

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