سواحل مکران در مسیر تبدیل به قطب اقتصاد دریامحور و گردشگری ایران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدانور بجارزهی روز سهشنبه ۲۶ خردادماه سواحل مَکُران را یکی از مهمترین کانونهای آیندهساز اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: توسعه این منطقه بدون نگاه ملی، سرمایهگذاری گسترده و تکمیل زیرساختهای حملونقل و گردشگری ممکن نخواهد بود.
نماینده مردم چابهار، کنارک، دشتیاری، قصرقند و نیکشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای گسترده سواحل مَکُران در جنوب شرق کشور اظهار کرد: این سواحل با برخورداری از بیش از ۵۴۰ کیلومتر نوار ساحلی، دسترسی مستقیم به آبهای آزاد اقیانوس هند و همجواری با کشورهای مهم منطقه، یکی از استراتژیکترین پهنههای اقتصادی و گردشگری ایران محسوب میشود.
او افزود: سواحل مَکُران امروز تنها یک جغرافیای طبیعی نیست، بلکه فرصتی بزرگ برای توسعه اقتصاد دریا محور، گردشگری بینالمللی، شیلات، ترانزیت کالا و ایجاد اشتغال پایدار برای هزاران نفر از مردم منطقه است.
بجارزهی ادامه داد: وجود بنادر مهم، نزدیکی به کریدورهای ترانزیتی و امکان اتصال کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد از طریق چابهار، این منطقه را به یک شاهراه اقتصادی تبدیل کرده است.
نماینده مردم چابهار، کنارک، دشتیاری، قصرقند و نیکشهر در مجلس افزود: سواحل مَکُران علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی، از جاذبههای کمنظیر گردشگری نیز برخوردار است؛ از کوههای مینیاتوری و تالاب لیپار گرفته تا سواحل بکر گواتر و بریس که هر کدام میتوانند به برندهای بینالمللی گردشگری ایران تبدیل شوند.
ضرورت سرمایهگذاری ملی در گردشگری و اقتصاد دریا محور سواحل مکران
او با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها تصریح کرد: با وجود ظرفیتهای بینظیر، هنوز در حوزه راههای ارتباطی، حملونقل هوایی و زمینی، اقامتگاههای گردشگری و خدمات رفاهی با کمبودهای جدی مواجه هستیم و این موضوع مانع اصلی جذب سرمایهگذاران است.
بجارزهی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروژههای گردشگری در منطقه در حال اجراست، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تسریع در روند تکمیل طرحها و حمایت جدی دولت هستیم.
نماینده چابهار همچنین با اشاره به نقش مردم محلی در توسعه گردشگری گفت: صنایع دستی، فرهنگ بومی، سوزندوزی، حصیربافی و فعالیتهای سنتی صیادی بخشی از هویت اقتصادی و فرهنگی منطقه است که باید در کنار گردشگری مدرن مورد حمایت قرار گیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور اظهار کرد: چابهار و سواحل مَکُران میتوانند به قطب اصلی شیلات، پرورش میگو و صادرات محصولات دریایی کشور تبدیل شوند، به شرط آنکه زنجیره تولید تا صادرات بهصورت کامل تکمیل شود.
بجارزهی بیان کرد: نگاه به سواحل مَکُران باید از پروژههای مقطعی به یک برنامه ملی و پایدار تغییر کند؛ چراکه این منطقه نه تنها برای سیستان و بلوچستان، بلکه برای آینده اقتصاد ایران نقش کلیدی و تعیینکننده دارد.
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