به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز سه شنبه ۲۶ خردادماه اظهار کرد: در بازه زمانی سهماهه پایانی سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۵ طرح اشتغالزایی و راهاندازی کارگاههای خانگی صنایعدستی به بانکهای عامل معرفی شد که از این تعداد، ۹۱ طرح موفق به دریافت تسهیلات شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری افزود: این تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال پایدار، توسعه و رونق کسبوکارهای خانگی، افزایش تولید، حمایت از هنرمندان و صنعتگران، ارتقای سطح درآمد خانوارها و تقویت چرخه اقتصادی صنایع دستی پرداخت شده است.
او ادامه داد: صنایع دستی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد فرهنگمحور، علاوه بر نقش بیبدیل در حفظ و انتقال هویت، اصالت و میراث ارزشمند بومی، ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال کمهزینه، درآمدزایی و توانمندسازی جوامع محلی دارد که توسعه این حوزه میتواند ضمن کاهش بیکاری، زمینهساز رشد اقتصادی، پایداری معیشت خانوادهها و افزایش مشارکت اقتصادی بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار شود.
به گفته امیری، شهرستانهای چابهار و دشتیاری به دلیل برخورداری از پیشینه غنی فرهنگی و تنوع چشمگیر هنرهای سنتی، از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه صنایع دستی برخوردارند. سوزندوزی بلوچ، سکهدوزی، صدفخرازی سنتی، رنگرزی و دیگر رشتههای بومی و سنتی منطقه، علاوه بر بازتاب هویت و فرهنگ اصیل مردم سواحل مکران، امروزه به بستری ارزشمند برای ایجاد فرصتهای شغلی، تولید ثروت و توسعه اقتصاد محلی تبدیل شدهاند.
او خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات و حمایت از راهاندازی کارگاههای خانگی، زمینه را برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه بازار فروش و حضور مؤثرتر صنعتگران در بازارهای داخلی و بینالمللی فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا کند.
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