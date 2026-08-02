به گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان در این مراسم که روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های نوین در صنعت گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری تنها به ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی محدود نمی‌شود، بلکه توجه به حمل‌ونقل پاک، حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای کیفیت خدمات نیز بخش جدایی‌ناپذیر این صنعت است.

محمدهادی طهرانی‌مقدم افزود: راه‌اندازی ناوگان تاکسی‌های برقی در مجتمع گردشگری دشت عماد، گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه است که ضمن افزایش رفاه و رضایت گردشگران، به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک کمک می‌کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی سیستان و بلوچستان گفت: این استان شایسته بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خدمات روزآمد در حوزه گردشگری است و حضور بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نوآورانه و دوستدار محیط‌زیست، نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت گردشگری استان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از مدیریت و سرمایه‌گذاران مجتمع گردشگری دشت عماد به دلیل اجرای این طرح قدردانی کرد و افزود: این اقدام می‌تواند الگویی مناسب برای توسعه خدمات سبز و هوشمند در سایر مراکز گردشگری استان باشد.

او تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از سرمایه‌گذاری‌های خلاقانه، نوآورانه و همسو با توسعه پایدار حمایت می‌کند، زیرا آینده گردشگری در گرو حفظ محیط‌زیست، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات باکیفیت به گردشگران است.

در این مراسم، ناوگان تاکسی‌های برقی مجتمع گردشگری دشت عماد به بهره‌برداری رسید. این ناوگان در فاز اول با ۱۰ دستگاه تاکسی برقی، خدمات حمل‌ونقل را به گردشگران و بازدیدکنندگان این مجتمع ارائه خواهد کرد.

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