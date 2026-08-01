به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از محوطه تاریخی‌فرهنگی باباگرگر اظهار کرد: این مجموعه از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری مذهبی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و حفاظت، صیانت و بهره‌برداری اصولی از آن مستلزم برنامه‌ریزی جامع و مدیریت منسجم است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: در این بازدید آخرین وضعیت محوطه، ظرفیت‌های توسعه گردشگری، نیازهای حفاظتی و الزامات ساماندهی اثر بررسی شد و انجام مطالعات جامع برای تدوین برنامه اجرایی و فراهم کردن زمینه مدیریت یکپارچه این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به تاکید فرماندار شهرستان بر ساماندهی این محوطه، عنوان کرد: استقرار مدیریت واحد و یکپارچه باباگرگر با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه پیگیری خواهد شد تا ضمن حفاظت موثر از این اثر ارزشمند، خدمات مناسب‌تری به زائران و گردشگران ارائه شود.

طالب‌نیا با تاکید بر اهمیت باباگرگر در توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی استان یادآور شد: ساماندهی این محوطه با رویکرد حفاظت از میراث‌فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری آن، در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد.

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