احیای کاروانسراهای تربت حیدریه با هدف بازآفرینی جاده ابریشم

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی شجاعی امروز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ طی بازدید از کاروانسراهای تاریخی این شهرستان گفت: تربت حیدریه با دارا بودن ۱۳ سرا و کاروانسرای ثبت ملی و وجود تنها شهر و روستای ملی ابریشم کشی کشور، دارای مزیت نسبی ملی و منطقه‌ای است که با برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد مناسب می‌توان آن را به مزیت رقابتی بین‌المللی تبدیل کرد که این موضوع را با احیای شاخه‌های جاده ابریشم و همایش‌های تخصصی ابریشم را در دست اقدام داریم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه ادامه داد: ورود بناهای تاریخی و فرهنگی به چرخه بهره‌برداری اقتصادی، یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی شهرستان است که می‌تواند در جذب گردشگری داخلی و خارجی تحقق پیدا کند.

او تصریح کرد: بازسازی و احیای بناهای تاریخی و از جمله کاروانسراها یکی از اولویت‌های فرهنگی شهرستان است که این اقدام با مشارکت بخش خصوصی و حمایت اعتباری و تسهیلاتی دولت، شروع شده است و تاکنون سه کاروانسرا احیا شده و به بهره‌برداری رسیده و مرمت دو سرا و یک کاروانسرای دیگر آغاز و دو کاروانسرای دیگر در حال اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری است.

شجاعی افزود: استراحت، اقامت و گذراندن اوقات فراغت در کاروانسراها تجربه جدیدی از ارتباط انسان با فضاهای سنتی در دوران گردشگری مدرن و یا طبیعت گردی است.

رئیس انجمن میراث‌فرهنگی تربت حیدریه ادامه داد: این رویکرد باعث تبدیل تهدیدهای ناشی از تخریب میراث‌فرهنگی منطقه به فرصت‌هایی برای توسعه بهینه زیر ساخت‌های صنعت گردشگری و رشته‌های وابسته به گردشگری شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار ویژه تربت حیدریه اظهار کرد: یکی از جذابیت‌های خاص کاروانسراهای تربت حیدریه قرارگیری آن‌ها در مسیر جاده و محور اصلی عبور زائران و گردشگران است که می‌تواند لذت سفر در جاده و تعامل با طبیعت و مواجهه با آثار تاریخی متعدد در طول سفر را فراهم کند.

او افزود: قدمت این کاروانسراها که از دوران دوران صفویه و قاجاریه است و تعدد احداث این رباط‌های تاریخی، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و اهیمت سوق‌الجیشی شهرستان و قرار گرفتن در دروازه ورودی به مشهد مقدس، از قدیم میزبان زائران علی بن موسی‌الرضا (ع) بوده و این نشان از میزبانی و مهمان نوازی مردم منطقه بوده است و در حال حاضر نیز با تبدیل این کاروانسراها به واحدهای اقامتی و پذیرایی از زائرین امام رضا میزبانی می‌کنند.

شجاعی تصریح کرد: شاخص‌ترین این کاروانسراها شامل رباط لاری، رباط طبسی، رباط علیا در داخل شهر و رباط‌های کامه، تروسک، کسکک، شورحصار، میاندشت و اسدآباد در روستاهای محور تربت مشهد مشهد قرار دارند.

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